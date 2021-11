Ellepték a József Attila utcát és a környékét a hajléktalanok (videó)

Korábban már beszámoltunk a városban fennálló hajléktalanhelyzetről, most azonban úgy tűnik, ismét káosz uralkodik a József Attila utcában és környékén.

Nyár végén sajnos részesei voltunk annak a sajnálatos ténynek, mellyel a József Attila utcában élőknek nap mint nap szembesülniük kell. A hajléktalanok szó szerint ellepik az utcájukat és a környéket. Lapunkat nemrég az egyik olvasónk, Nagy Gábor felháborodva és kétségbeesve kereste meg azzal, hogy azóta szinte élhetetlen lett a környék. Ő az egyik itt található bérház lakója, akinek csak úgy sikerül megközelítenie otthonát, hogy átverekedi magát a lépcsőházban tanyázó, alkoholbefolyásoltság alatt álló hajléktalan személyeken.

– Napi rendszerességgel azon vagyunk néhány itt lakóval együtt, hogy távozásra bírjuk őket, de ez aligha lehetséges. Amióta hidegebbre fordult az idő, esténként az önkiszolgáló mosodában gyülekeznek, italoznak, majd onnan térnek át a lépcsőházba, ahova valahogy bejutnak. Itt általában reggelig vannak, vagy addig, amíg el nem üldözzük őket. A minap a bérház pincesoránál találtam egy égett papírt is, ami azért is aggasztó, mert arra enged következtetni, hogy gyújtogatnak is, ez pedig közveszélyes – mondja Nagy Gábor, aki állítja, már többször próbálta felvenni a kapcsolatot a mosodával, a városvezetéssel és a hatóságokkal is, de azontúl, hogy elküldik őket, nem tudnak mást tenni. Mindig visszamennek. A férfi mellékelt nekünk egy elektronikus levelet, melyben a mosodával váltott levelezése olvasható, ebben a szolgáltató jelzi, tudomásul vette a problémát, és a megoldáson dolgozik.

– A városvezetés részéről a polgármester, Cser-Palkovics András szintén azt a választ adta, próbálnak intézkedni, hogy javuljon a helyzet. A baj az, hogy nem javul. Ha jól tudom, valamikor az Ősz utcában is hasonló nehézségekkel küzdöttek az ott élők, de valahogy sikerült elérniük, hogy jöjjenek el, ezen vagyunk most mi is – tette hozzá Nagy.

A Kríziskezelő Központba bármikor be tudnának menni, azonban feltétel, hogy ne álljanak túlzottan alkohol befolyása alatt, illetve betartsanak alapvető együttélési szabályokat. Ezzel, ahogy a fent leírtak is árulkodnak, nem szeretnének élni. A központ vezetője, Zsabka Attila elmondta, hogy nekik elsősorban az a munkájuk, hogy megsegítsék a hontalan embereket, szállást és ellátást biztosítsanak számukra. Ők nem hatósági szerv, nem léphetnek fel határozottabban ezekkel az emberekkel szemben azontúl, hogy felajánlják számukra a központ szolgáltatásait, és megkérik őket a távozásra, ha érkezik lakossági bejelentés egy-egy helyszínről. Arra számítanak, hogy a hidegebb idők beköszöntével meg fog nőni a hajléktalan személyek igénye arra, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, és betérnek hozzájuk.