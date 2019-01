Elköltözött a mezőkomáromi ovi, de az új hely ideiglenes

Elcsendesült a Mezőkomáromi Sióparti Óvoda – mondhatnánk, de az állítás nem fedné a valóságot. Az életteli gyermekhangot ugyanis visszhangzó kopácsolás váltotta fel.

A Sió-parthoz közeli óvoda gyermekei, pedagógusai a nem túl távoli tornaterembe költöztek. Ez egy különálló épületet takar, amely az iskola mellett áll, s egykor pártháznak hívták – a helyiek leginkább így ismerik. A székhelyváltoztatás azonban ideiglenes, és alaposan indokolt döntés volt: az „eredeti” óvoda felújítása már részben megkezdődött, most az EFOP-pályázaton elnyert több mint egymillió forintos összegből zajlik a belső felújítás. Ottjártunkkor is dolgozott éppen a helyi vállalkozó, aki az egyik csoportszobával már el is készült.

A most belakott tornatermi épületet is fel szeretnék majd újítani

– Az 1950-es években elhelyezett műanyag lambéria helyére új fenyőlambéria kerül. A helyiségek – a gyermekek szempontjából – használhatatlanok, azokban munka folyik, valamint a felújítás miatt a radiátorokat is leszerelték, ami miatt jelenleg fűtés sincs az épületben – érvelt a döntés mellett Köő Péter polgármester. Hozzátette: az óvoda renoválására további milliós összegeket (több mint 20 és 14,5 millió forintot) nyertek el, melyek közül utóbbi az épület energetikai korszerűsítését (nyílászárócsere, külső szigetelés, egy kisebb napelemrendszer telepítése), míg utóbbi vis maior-támogatásként a vizes­blokk újjáépítését segíti. Mivel a két pályázati forrás egyszerre érkezett meg, azokat összevonták, s így már – a jogszabály szerint – közbeszerzési eljárást kell indítaniuk. Jelenleg egy aláírt szerződésre várnak, ezt követően kezdődhet az eljárás, és a kivitelező kiválasztása. Mindezek fényében a felújítás „eléggé valószínű”, hogy belenyúlik majd a nyárba – fogalmazott a településvezető. Egyébiránt önkormányzati forrásból az óvoda Sió felőli hátsó kerítését is tatarozzák: az elbontás már megtörtént, a régi, kiszakadt, elrozsdásodott, és bodzával benőtt helyett egy teljesen új kerítést kapnak az óvoda dolgozói, növendékei.

A jelenlegi helyen is komfortosan érezhetik magukat

Természetesen az új helyszínre is ellátogattunk. A bejárati ajtó mögött függöny lóg, azt elhúzva szemben a tornaterem, jobbra és balra egy-egy ajtó látható. Előbbin nyitottunk be: a csoport kis tagjaival Antal Katalin óvodavezető játszott, a kíváncsi újságírót még kíváncsibb gyermekszemek fogadták. Aztán a fénytündér meséje folytatódott, s így az érdeklődés is a történet felé irányult.

– A téli szünet végétől, vagyis január másodikától vagyunk itt – fogadott az óvodavezető. – Az új közeget a gyermekek szokták meg először, aztán a pedagógusok – tette hozzá. Persze olyan is volt – mesélte –, hogy amikor az egyik gyerkőc a szüleivel visszalátogatott a „szétvert” óvodába, sírni kezdett. Más volt a látvány, no. De az biztos: a jelenlegi helyen is komfortosan érezhetik magukat a gyermekek, hiszen minden játék, eszköz átkerült a két kisebb – jelenleg csoportszobaként működő – helyiségbe és a tornaterembe. Mindemellett a „régi” épületnél működik a konyha, onnan viszik át az ételt a kicsikhez.

A tervek szerint az óvodások egy kis időre ismét birtokba vehetik majd „főhadiszállásukat”: amikor a lambéria elkészül, visszaköltözhetnek, majd a vizesblokk teljes lebontásakor ismét a tornateremhez telepednek át. Nem mellesleg egy sportáruház kiírásához kapcsolódva (a tornaterem vonatkozásában) most készít elő egy új pályázatot az önkormányzat: a hagyományos fatokos ablakokat műanyagra cserélnék, illetve a fűtés minőségén is javítanának – vagy egy, az iskolai kazánháztól különválasztott rendszerrel, vagy a meglévő radiátorok, csövek felújításával.