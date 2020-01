Elkezdődtek a karácsonyt követő év eleji leértékelések, kiárusítások

A karácsonyi ünnepek elmúltával szinte azonnal megkezdődtek az év eleji leárazások. Az üzletek kirakataiban rendre megjelennek a 30, 50, de akár 70 százalékos kedvezményt ígérő hirdetések.

Városszerte rendre belebotlik az ember a különböző akciókba.

Az év eleji leértékelés egyaránt megjelenik a különböző termékeket kínáló boltok kirakataiban és az üzleteken belül is. Ha szemfülesek vagyunk, akár 70 százalékos kedvezménnyel is vásárolhatunk, legyen szó ruhákról, cipőkről, kozmetikumokról vagy éppen lakásdekorációs termékekről. Sokan azt gondolják, hogy ilyenkor csak az ünnepi forgatagból megmaradt termékeket akarják az üzletek kiárusítani, ezzel szemben a tapasztalat azt mutatja, hogy a feltételezés nem minden esetben helytálló.

Egy szépségápolási termékeket gyártó és forgalmazó cég márkaboltjában számos termékre kaphatunk akár ötvenszázalékos kedvezményt is.

Akár fél áron is beszerezhetők a kiszemelt termékek

– A január nálunk egy ilyen hónap, nagyon sok termékünk fél áron megvásárolható, illetve több olyan árunk van, amiket szintén kedvezményesen adunk. Emellett egyet fizet, kettőt kap akcióval is kedveskedünk a vásárlóknak. Ilyenkor nemcsak a karácsonyi dizájnos megmaradt termékeket adjuk olcsóbban, hanem általánosan, mindenféle termékre vonatkoznak az engedmények. – tudtuk meg a boltban dolgozó Timitől.

Egy ruhákat és kiegészítőket értékesítő boltban szintén egyik kedvezmény éri a másikat. Azt hinnénk, hogy így január elején a nyári és őszi ruhák vannak leginkább leértékelve. Szerencsére az elmélet nem igazolódott be. Bőven találunk akciós termékeket az aktuális téli kollekcióból is. Ottjártunkkor szép számmal jöttek-mentek a vásárlók. A próbafülkékhez egyaránt érkeztek kötött pulóverekkel, alkalmi ruhákkal vagy éppen egyszerű farmernadrágokkal felszerelkezve a vevők. Manapság is sokan választják különböző alkalmakra, akár karácsonyra is az ajándékkártya-vásárlást, hiszen így a megajándékozott azt vesz magának, amit csak szeretne. Nem kell aggódni, hogy rossz méretet adunk, vagy esetleg egy olyan színű ruhát választunk, ami mégsem tetszik az illetőnek.

– A lányomtól kaptam karácsonyra egy ajándékkártyát, amit itt tudok felhasználni. Láttam, hogy most sok akció van, ezért úgy gondoltam, körbenézek. Elsődlegesen hétköznapi viseletű ruhákat szeretnék vásárolni, de lehet, hogy néhány ékszer is bele fog férni a keretbe – mesélte az éppen nézelődő Mária.

Az ünnepi időszakot követően nem ritka, hogy az emberek méret- vagy színprobléma miatt visszavisznek egy-egy terméket a vásárlás helyére. Vannak boltok, ahová ilyenkor a szokásoktól eltérően 30, de akár 60 napig is visszavihetők a korábban megvásárolt árucikkek. Természetesen ilyenkor is fontos, hogy az adott terméket csak címkével és blokkal együtt, sérülésmentesen vihetjük vissza, cseréltethetjük ki. Manapság már nem csak a hagyományos értelemben vett boltokban találkozhatunk az év eleji leértékelésekkel, a különböző hazai és nemzetközi online boltok is egyre gyakrabban bekapcsolódnak az akciókba. Az egyik legismertebb hazai webáruház szintén nagy kiárusítással kecsegteti leendő és már meglévő vásárlóit. Itt a hagyományosnak mondható elektronikai eszközök mellett az akciós kínálatban megtalálhatók a háztartási eszközök, illetve a barkácsoláshoz, kerti munkához elengedhetetlen felszerelések is. Így aki az idei évben is szeretné rendezetten tartani a ház körüli területet, már most megkezdheti a szükséges eszközök beszerzését.

Ami a széles körökben ismert – többségében kínai gyártású termékeket forgalmazó – weboldalakat illeti, a gyakorlatilag egész évben fennálló akciók mellett szintén találunk kimondottan az új évre vonatkozó kedvezményeket. Az egyes online felületeken kuponkód felhasználásával akár meg is felezhetjük vásárlásunk végösszegét.