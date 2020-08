Új hírek az Auchan-körforgalomról és a 81-esről

A 81-es út négysávosítása és a fehérvári Auchan körforgalom balesetveszélyességének feloldása is kiemelt téma volt azon a csütörtöki tájékoztatón, ahol leszögezték: belátható időn belül mindegyiket meg kell oldani.

Az országos közlekedésfejlesztési tervekbe ágyazottan mutatták be csütörtökön azt, mi várható a közeljövőben a 81-es út négysávosítása kapcsán. Ennek a tájékoztatónak a keretein belül került szóba az Auchan-körforgalom problematikus helyzete is, amelyre szintén volt válasza Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkárnak. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere volt a házigazdája a találkozónak, melyen az államtitkár mellett részt vett Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési képviselő, valamint Fejér két érintett országgyűlési képviselője: Vargha Tamás és Törő Gábor is.

Mosóczi László államtitkár elmondta: történelmi, de legalábbis közlekedéspolitikai jelentőségű fejlesztések várhatóak a 81-esen. Mint ismeretes: tavaly márciusban döntött a kormány, hogy a fejlesztést el kell kezdeni, melynek keretében M81 néven kialakulhat a négysávossá bővített 81-es, valamint 13-as főút is. Az Útprogram néven indult országos közúthálózat-fejlesztési projekt megyei vonatkozása országos szinten épp olyan fontos, mint a helyiek számára, vázolták fel a résztvevők, kiemelve, hogy a fejlesztéskor a gazdasági szereplők igényeit is figyelembe véve alakították ki a terveket. A 2016-ban elindított, 3200 milliárd forint keretösszegű Útprogram célja az, hogy 2025-re mind a 23 megyei jogú város elérhetővé váljon négysávos úttal. A Komárom–Székesfehérvár és a Székesfehérvár–Sárbogárd közti 120 kilométeres szakaszra vonatkozó tervezési szerződéseket idén májusban írták alá. Elhangzott: több éves háttérmunka várható, mielőtt a kivitelezés megkezdődhet: hatástanulmányok, környezettanulmányok, engedélyek beszerzése, kiviteli tervek kialakítása, majd pedig ezek után választható ki a kivitelezést végző cég. Az államtitkár hat éves munkafolyamatot prognosztizál, Törő Gábor pedig azt, hogy legalábbis az alapkő letétele 2022 májusában várható.

Az Auchan-körforgalom kapcsán pedig azt mondta az államtitkár: balesetveszélyesség szempontjából országos szinten első helyen áll az Auchan csomópont, így a kaotikus állapotok feloldása nem tűr halasztást. Mint mondta, a legvalószínűbb megoldás a kétszer-kétsávos turbókörforgalom, villanyrendőrrel vagy anélkül, amelyre jó példa az M0-ás budakalászi csomópontja, ahol ezzel a fejlesztéssel sikerült orvosolni a helyzetet. Erre a bővítésre egy-két éven belül sort kell keríteni – szögezte le. Vargha Tamás és Cser-Palkovics András az M7 autópálya negyedik lehajtójának megépítését is kiemelte a téma kapcsán, amely szintén segíthet a forgalmi káosz rendezésében.