Elkészült és működőképes az új zámolyi fitneszpark

Negyven négyzetméteren öt különböző kültéri kondigéppel edzhetnek hamarosan a faluban azok, akik szívesen összekötnék a futást vagy a gyaloglást némi erősítéssel, vagy „csak úgy” szívesen dolgoznának az izmaikon.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– 2016-ban négy kategóriára írták ki a pályázatot, amelynek az volt a célja, hogy minél több sportpark épüljön Magyarországon, ezzel is több mozgásra buzdítva az embereket – magyarázta Törő Gábor, a terület országgyűlési képviselője, akinek Sallai Mihály polgármester mutatta meg a faluban az utóbbi idők beruházásait, fejlesztéseit csütörtök délelőtt. Ezekről – traktorbeszerzés, az egészségház energetikai felújítása, kazáncsere az óvodában – a Hírlap is beszámolt az olvasóknak, így már csak a napokban elkészült sportparkról szóló beszámolóval vagyunk adósak.

A pályázatot a település még az előző polgármester, Bánszki István idején nyújtotta be és egy úgynevezett A típusú park létesítésére nyert támogatást. Ez 40 négyzetméteren ötfajta eszközt – húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, has- és hátizomerősítő – jelent. A pályázatban a kategóriák közötti különbség a terület nagyságában – 40–150 négyzetméter – és az azon elhelyezett gépek számában – 5–15 különböző eszköz – volt. Ezenfelül a nagyobb típusú parkok köré futókör kialakítására is lehetett pályázni. A sportparkok telepítését egy állami közbeszerzésen nyertes cég építi országszerte, így az önkormányzatoknak sem pénzükbe, sem szervezésbe nem kerül a kivitelezés. A zámolyi sportpark a régi játszótér helyén, a Jókai és a Táncsics utca kereszteződésében épült fel.

– Ha minden igaz – és ez nem az önkormányzaton múlik –, még a hónap vége előtt hivatalosan is átadják a területet, a lakosok ezt követően vehetik a gépeket birtokba. Amit mi hozzáteszünk ehhez a projekthez, az egy, a járdát és a sportparkot összekötő kisebb járdaszakasz lesz, valamint tervezzük a terület környezetének rendezését is, ahová szeretnénk padokat és asztalokat is kihelyezni, ezáltal a környéken lakók számára egy kisebb közösségi teret létrehozni – mondta Sallai Mihály polgármester.