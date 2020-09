Elkészült az egészségház, megújult a védőnői tanácsadó Ráckeresztúron

A Magyar falu program keretében nyert húszmillió forint támogatásból megújult a település egészségháza. Az épületre új tető került, s a nyílászárókat is kicserélték.

A község egyik legfontosabb intézménye az egészségház, ahol a háziorvosi és fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat mellett korszerű fogászati röntgencentrum is helyet kapott. Az épület igencsak elhasználódott az évtizedek során, a tető, az ajtók és ablakok mindenképp megértek a cserére.

Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester az elmúlt hónapok történéseit összefoglalva elmondta, hogy amikor az önkormányzat elnyerte az állami támogatást, még nem is sejtették, hogy világméretű járvánnyal kell szembenézniük. A megváltozott körülmények között az önkormányzat mind inkább törekedett arra, hogy a veszélyhelyzet idején se álljon le a munka.

A pályáztatást követően a nyertes cég április közepén már fel is állította a bejáratokat védő állványzatot, gyors ütemben megindult a tetőzet cseréje. A járványhelyzet miatt sokkal több izgalommal járt a munka, sokszor az sem volt biztos, lesz-e betonmixer, ami a koszorúhoz anyagot hozzon. A kivitelező cég azonban mindent megtett, még hétvégén is dolgoztak, így el tudott készülni a tető anélkül, hogy a födém egyszer is megázott volna.

A Magyar falu programban nyert összegből nemcsak a tető felújítása valósult meg, hanem a nyílászárók cseréje is, ráadásul számos felújítási munka és fejlesztés is, ami közösségi összefogás eredménye. A felújítást végző cég magára vállalta az ereszcsatorna többletköltségeit, munkatársaik a pályázatban szereplő munkálatokon kívül is nagyon sok javítást végeztek. A pályázat négy hónap kivitelezési időt írt elő, melyet három hónap alatt sikerült megvalósítani.

Mindez nem valósulhatott volna meg, ha a fiatalok helyben tartását célzó pályázat ösztöndíjasai nem segítettek volna. A polgármester örömmel mesélte, a fiatalok nemcsak a pályázati előírások miatt, hanem jó szívvel, önként, sokszor túlmunkát is vállalva segítettek a befejezésnél, s önkéntesektől is nagyon-nagyon sok segítséget kaptak. A bútorok kipakolásában, a háziorvosi rendelő költöztetésében, a festésben, a bútorok összeszerelésében, a csempeburkolatok javításában sok-sok fiatal vett részt, sokat túlóráztak a polgármesteri hivatal, a falufenntartás dolgozói és a közfoglalkoztatottak is.

A háziorvosi rendelőbe új orvosi eszközök, számítógépek és nyomtató került – tudtuk meg Lisziné Hunyadi Hajnalka alpolgármestertől. Új íróasztalokat az önkormányzat vett, az új székeket, a függönyt, a váróban az új pelenkázólapokat és a gyerekeknek a kis asztalt Mihalicza Ingrid doktornő vásárolta.

Az önkormányzat szeretné a jövőben a külső szigetelést és vakolást is megvalósítani, hiszen ezzel válna teljes körűvé a felújítás. Az épület belső tereire szintén ráfért a megújulás, így ezek felfrissítésére is sor került. Fertőtlenítették a játékokat, kitisztították a szőnyegeket, s a Védőnői Szolgálat helyiségeit a közösségi összefogásnak köszönhetően sikerült kifesteni. A festés költségeit Farkasné Vancsura Ildikó és férje, Farkas András vállalta magára.