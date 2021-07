Eljött július második fele? Nem...

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára rárontott a saját nemzetére

Tegnapi, csütörtöki lapunkban terjedelmes cikkben számoltunk be arról, hogy a megyeszékhelyen is megjelenik az elektromos rollerek bérlési lehetősége. A cikk alcímében és szövegében arról számoltunk be, hogy július második felében várható az e-rollerek nagyüzeme. A fehérváriak viszont a Fejér Megyei Hírlap megjelenésével egy időben már fel is talpalhattak az elektromos járgányokra, ugyanis csütörtökön beindult a szolgáltatás. Nem a Hírlap munkatársa hibázott abban, hogy július második felét említette indulásnak, hanem napokon keresztül ezt a választ kapta a város kommunikációs vezetőitől. Nos, vagy az önkormányzat nem tudta, mikor is kezdődik a szolgáltatás, vagy minket és ezzel olvasóinkat fosztották meg a helyes információtól. Bármelyik is legyen, sután adta ki magát. S bizony az utóbbi időben egyre több a „rolleres” válaszvisszatartás.