Eljött a lékhorgászat ideje a Velencei-tónál

Ismét változik néhány apróság a horgászrendben a Velencei-tónál, érdemes lesz ezekre is odafigyelni!

– Az év első hetében még nem mutatta meg „igazi” arcát a tél, de a hőmérsékleti értékek alacsonyak voltak, s már a jegesedés is elkezdődött a hét utolsó napjaiban. A békés halakra horgászók a kikötői keszegek közül néha nagyobb mennyiséget is tudtak fogni, ám ehhez nagyon finom szerelék használata kellett – mondta el lapunknak Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Hozzátette: a ragadozó halak közül néhány csukát, s több süllőt sikerült horogra csalni. Utóbbi faj esetében a csónakból horgászók jeleskedtek, s nem csupán a kisebb példányokat zsákmányolták. Akadt 69 centiméteres, 5 kilós példány is, de a legnagyobbnak egy 77 centis süllő bizonyult, amit fogás után azonnal visszahelyeztek a tóba.

A 2020-ra érvényes velencei-tavi horgászrendben néhány kisebb változás lesz az előző évhez képest. Az egyik, hogy a süllő és a csuka alsó mérethatára visszaáll az országos horgászrendben foglalt mérethatárra. Azaz süllőből a legkisebb kifogható méret 30, csukából pedig 40 centiméter lesz. A felső méretkorlátozás megmarad, amely a süllő esetében 70, a csukánál pedig 80 centiméter a következő esztendőben.