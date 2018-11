Elismerés munkájukért: átadták a megyei Prima díjakat

Tizenharmadik alkalommal adták át szombaton a megyei Prima díjat, a hét jelölt munkásságát a Hírlap olvasói is megismerhették.

Tizenharmadik alkalommal adták át szombaton a megyei Prima díjat, a hét jelölt munkásságát a Hírlap olvasói is megismerhették. A Prima Primissima díj – amelynek fő célja a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének erősítése – alapítása után két évvel, 2005-ben indult útjára a megyei Prima díj. Az ünnepség elején László István, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke, majd Cser-Palkovics András polgármester mondott köszöntőt. A polgármester kiemelte: az elismerés az élet számos területén tevékenykedőket díjazza. Egy város és egy megye pedig ezen emberek munkájának köszönheti, hogy fejlődik, közösségként is erősödik, s ezáltal jövőbeli célokat tűzhet ki maga elé. Az eseményen megjelent a díj alapítójának, az idén márciusban elhunyt Demján Sándornak az özvegye, aki lapunk kérdésére elmondta, Székesfehérvár különleges helyet töltött be az életükben, és mivel a férje karrierje is innen indult, Demján Sándor élete végéig erősen kötődött a városhoz és Fejér megyéhez.

„Menni tovább, és a legtöbbet kihozni”

Az est fénypontja természetesen annak a három borítéknak a felnyitása volt, amelyek az idei díjazottak nevét tartalmazták. Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként a Magyar Sajtó kategóriában jelölt kollégánk, B. Kiss László nevét olvasták fel.

A díjazottat a szokásoknak megfelelően mindjárt a színpadon megkérdezte a műsorvezető, mit szól a díjhoz. A Fejér Megyei Hírlap újságírója elmondta, maga is nagyon meglepődött, mert nem számított arra, hogy ennyi kiváló jelölt közül őrá esik a zsűri egyik választása.

Az ünnepséget követően természetesen mi is megkérdeztük Lacit, aki így válaszolt:

– Azon túl, hogy nagyon jólesik az elismerés, számomra biztatást és további motivációt is jelent. Azt szokták mondani, hogy a rang kötelez. Nos, most én azt mondom, ez a rangos díj is kötelez. Arra, hogy amit csinálok, azt még jobban csináljam. Nem szabad lankadni és belefáradni, belemerevedni a rutinba, hanem menni kell tovább, és a lehető legtöbbet kihozni magamból.

A további két díjazott a Magyar Tudomány kategóriában Pukancsik János plasztikai sebész és a Magyar Zeneművészet kategóriában Mits Gergő zenész, tanszékvezető lett.

Pukancsik János így nyilatkozott a díj átvételekor: – Nem bántam meg, hogy ezt a szakmát választottam, hisz gyermekkorom óta sebésznek készültem. Amikor pedig módomban állt műtéteket is megnézni, eldöntöttem, hogy a plasztikai sebészet irányába megyek tovább. Jól döntöttem.

Mits Gergő a következőket mondta: – Nem szoktam a saját tevékenységemről gondolkodni, de bízom benne, hogy sikerült valóban letennem valamit. Továbbra is teszem a dolgomat, ez a díj is része annak, hogy a jövőben is sikeres és kitartó legyek.

A közönségdíjat idén Die­nes Ottó, tanár, író, művész kapta, a Közigazgatási Hivatal különdíját pedig Hirt Károly, az ARAK (Alba Regia Atlétikai Klub) elnöke vehette át.