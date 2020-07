Elindult a hőségben? 11 tipp a balesetmentes vezetéshez!

Pénteken 35 fok is lehet, mára jósolják az év egyik legmelegebb napját. Annak érdekében, hogy a nagy melegben is biztonságosan tudjunk közlekedni, egy országos autókölcsönző összeállított néhány hasznos vezetési tippet.

A melegben való vezetésnek is megvannak azok a kockázati tényezői, amelyekre, ha nem figyelünk, veszélyhelyzetet idézhetnek elő az utakon.

Műszaki állapot

Annyira alapvető, hogy természetesnek vesszük, de érdemes megemlíteni a nyári autósszezon a nyári gumik felrakásával kezdődik, amelyek ne legyenek öt évnél idősebbek. Talán sokan nem tudják, hogy a nagy melegben nemcsak gyorsabban kopnak a téli gumik, hanem a fogyasztásra sem hatnak kedvezően. A fékút a harmadával is megnőhet a puha gumiknak köszönhetően. A légkondicionáló vizsgálata és kitisztítása nagyon fontos a nyári szezon előtt. Célszerű a pollenszűrőt kicserélni és egy különleges fertőtlenítő spray segítségével elpusztítani a klímában elszaporodott baktériumokat. Azokban az autókban, amelyekben nincsen légkondi, érdemes a hátsó ablakokra napvédő rolót beszerezni. A nap egyes útszakaszokon vakító is lehet. Ajánlott a napszemüveg használata vezetés közben Ellenőrizzük a hűtőfolyadék és a motorolaj szintjét, nehogy utazás közben kellemetlen meglepetést okozzanak. Az ablakmosó folyadékot is váltsuk nyárira és az ablaktörlő lapátokat is cseréljük le, ha a gumi elengedte magát a téli szezonban.

Vezetési komfort

Akár rövid vagy hosszú útra indulunk, ügyelnünk kell a vezetés közbeni folyadékbevitelre! A dehidratáltság csökkenti a koncentrálóképességet, fáradtsághoz, álmossághoz és ingerlékenységhez vezet. Annak érdekében, hogy vezetés közben is megfelelő legyen a folyadékbevitel, mindig legyen egy üveg víz nálunk az autóban.

Figyeljünk arra, hogy ne melegedjen nagyon fel az autó belsejében a levegő, mert ez is fáradékonyságot és figyelemzavart okozhat. A légkondicionáló hőfokának beállításánál törekedjünk arra, hogy a külső és a belső hőmérséklet között 5-6 fok legyen az eltérés. Ellenkező esetben gyorsan megfázhatunk a hőmérséklet-különbség következtében.

Tartsunk nagyobb követési távolságot, hogy a lassabb reakcióidő miatt is biztonságosan meg tudjunk állni. Hosszabb úton rendszeresen tartsunk szünetet, frissítsük fel magunkat, mert melegben gyorsabban elfáradunk vezetés közben. Rosszabbul viseljük a stresszt, ezért a dugókban ülve próbáljunk higgadtak maradni, és morgolódás helyett ábrándozzunk egy hűs tengerpartról.

Gyermeket és állatot semmi esetre se hagyjunk az autóban, mert a felforrósodott járműben nagyon könnyen és gyorsan hőgutát kaphatnak és életveszélyes állapotba is kerülhetnek.

Vezető képünk illusztráció!