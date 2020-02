Elindulásról, a támogató környezet fontosságáról beszéltek a fehérvári tehetségek

Kellően laza és informatív volt az a beszélgetés, amelyen már ismert, tehetséges helyi fiatalok meséltek arról, ők hogyan tudtak, tudnak kibontakozni.

A valamiben kiemelkedőt nyújtó tehetségek története általában sokakat érdekel, az emberek kíváncsiak, ők hogyan csinálják, miként jutottak oda, ahol a siker, az elismertség terem. A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár a „Kultúrházak éjjel-nappal” programsorozathoz csatlakozva beszélgetést szervezett, amelyen olyan fehérvári fiatalok voltak a vendégek, akik valamely művészeti területen már elértek valamit. A közönség Vörös Janka jazzénekes, énektanár, Tátrai Réka, a „Fehérvár Táncosa 2018” cím birtokosa, Arany Endre DJ, rádiós műsorvezető és Kneifel Nóra, a 2019-es Fehérvári Versünnep győztesének gondolatait hallgathatta meg. A fiatalokat Leffelholcz Marietta kérdezte.

A valós teljesítményt nyújtók legyenek a példák

Vörös Janka, a Vörös Janka X Newseries énekese régóta jelen van a fehérvári zenei életben, hiszen e-Series elnevezésű formációjuk 2013-ban alakult. Az első album 2014-es, most pedig új videoklip születéséről is hallhattunk az énekesnőtől, aki nemrég tért vissza a színpadra, mert időközben édesanya lett. Ennek kapcsán mesélte: számára most a legnagyobb kihívás az anyai, az énekesnői és a pedagógusi szerep összeegyeztetése, hiszen az utóbbi időben tanítást is vállal a bodajki Hang-Szín-Tér iskolában és a Kodolányi Egyetemen. A tanítás egészen más gondolkodást, lelkiállapotot, felkészültséget igényel, mint az éneklés, előnye viszont, hogy sokkal kiszámíthatóbb időbeosztással jár, mint a fellépések.

Tátrai Réka – aki több rendezvényre készített már koreográfiát – arról mesélt, hogyan talált rá a társastánc után újabb stílusokra, s ebben, valamint fejlődésében miként segített neki a Fehérvár Táncosa verseny. Most a klasszikus baletthez térne vissza, mert úgy érzi: az valóban nagyon komoly alapokat ad. Réka alapvetően igen aktívnak tartja magát, nem csupán a táncban, hanem egyéb területeken is. Ezért iskolájukban, a Vasvári Pál Gimnáziumban is szívesen kapcsolódik be eseményekbe. Itt egyébként támogató közeg veszi körül, tanárai megértik, ha a fellépések miatt esetleg távol kell maradnia – mesélte.

A már a budapesti Corvinus Egyetemre járó Kneifel Nóra is ezt tapasztalta, amikor még középiskolás volt. Egykori iskolájában, a Teleki Blanka Gimnáziumban segítették az érvényesülését, ráadásul nagyon sok mindenre volt lehetőség a színjátszástól kezdve az énekkaron át a szavalásig – tehát jól működött a tehetséggondozás. Az egyetemen egyelőre nincs meg ez a szoros kötődés, a támogatói légkör, itt most egészen másra kell koncentrálni, s az önállósodás is sok időt, energiát vesz el – tudhattuk meg Nórától, aki így is igyekszik versekkel foglalkozni.

Arany Endre a Lánczos Kornél Gimnáziumban tanult, most pedig az ott működő Táska Rádió rezidens műsorvezetője, emellett bulikban lemezlovas. Utóbbi szerepkörében már az ország számos nagyvárosát megjárta, s azt tapasztalja: a közönség mindenhol más, nem lehet ugyanazzal a zenei összeállítással érkezni mindenhova. Ő a zenék gyűjtésével kezdte a pályát, s már igen korán, tizenegy-két éves korában megcsinálta saját mixét, amelyet feltöltött egy zenei megosztós honlapra. A csevejen szó esett a közösségi médiáról is, s arról: vajon mennyivel könnyebb ma érvényesülni? A fiatalok egyetértettek abban, hogy a netes megjelenéseknek, lehetőségeknek köszönhetően hamarabb feltűnhet valaki, ám éppen ugyanezért ma nagyon sok hatás éri mind őket, mind más fiatalokat, ami sokszor inkább negatív. Ezért jobb szűrni, s mindig azt nézni, vajon mekkora valós teljesítmény van egy-egy feltűnően népszerű ember mögött.