Elfogadták a büdzsét a közgyűlésen

A pénteki közgyűlés legfontosabb napirendi pontja Székesfehérvár 2019. évi költségvetési vitája volt. Igen? Nem?

A 21 képviselőből 20-an voltak jelen, Földi Zoltán (Fidesz-KDNP) hiányzott. 17-en szavaztak igennel, a várost vezető koalíció tagjain kívül a független Farkas László és Szigli István is, ahogy Juhász László (VÁLASZ egyesület) és a korábban az Együtt nevű, már megszűnt baloldali párthoz kötődő But Sándor is.

Ráczné Földi Judit (DK) és Márton Roland (MSZP) nemmel szavazott. Velük ezen írásunkban is találkozhatnak. Az ex-jobbikos Horváth-Tancsa Ágnes tartózkodott. A vitában elmondta, a büdzsé egyes elemeivel egyetért, s külön köszöni, hogy saját javaslatait is viszontláthatja benne, viszont több, országos szintű probléma innovatív megoldási javaslatát hiányolja. Pedagógus- és orvoshiányt prognosztizált. Márton Roland egyik felszólásában kritizálta a szolidaritási adót, tudniillik 3,17 milliárdot fizet be idén az állami büdzsébe Fehérvár önnön kiemelkedő adóerő-képessége miatt. Ez az összeg a képviselő felsorolása szerint tavaly 2,95 milliárd, két éve 1,52 milliárd forint volt. Horváth Miklósné fideszes frakcióvezető kifejtette, az állam – más jogcímeken – ennél jócskán többet ad vissza. A vita hevében elhangzott az is, hogy Fehérvár fejlődését jobbára Brüsszelből finanszírozzák, semmint a magyar kormány részéről. Mindenesetre az idei számok nem ezt vetítik előre, mutatott rá szintén Horváth Miklósné.

Az elfogadott költségvetés 25,1 milliárd saját bevétellel számol, s összességében 33,3 milliárdot szán fejlesztésre. Ebből 23,4 milliárd állami, 6,6 önkormányzati, 3,3 milliárd uniós forrás.

Emlékeztetőül: a költségvetés főösszege – ez áll a bevételi és kiadási oldalon – 66,4 milliárd forint. 2018-ban ez az összeg 70,4 milliárd volt. A közgyűlés több mint 30 napirendi pontja során számos, a város tulajdonában lévő cég költségvetését is megszavazták, köztük a Városgondnokságét és a Fehérvári Programszervező Kft.-jét is.

Elfogadták a Palotai úti parkolóház tanulmánytervét: több mint 500 parkolóhely lesz benne. Fontos még: tavasszal kezdődik a jócskán megviselt Vásárhelyi út felújítása.