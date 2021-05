Életre keltette a huszadik század elejét a móri Hübler Krisztián (videó)

Az első ütemtől borzongató zenével, kiváló képekkel, aprólékos munkával és modern effektekkel éri el a lokálpatrióta Hübler Krisztián, hogy a szemünk láttára elevenedjen meg a videómegosztó oldalon Mór és azon keresztül a 20. század első fele.

Mikor kezdett videók készítésével foglalkozni?

– 2017-ben kezdtem el foglalkozni videókkal és lassú fejlődés árán jutottam el eddig a szintig, ami még közel sem profi. Szóval van még hová fejlődni. Számomra ez nem csak hobbi, szabadúszóként dolgozom mint videószerkesztő.

Milyen és mennyi gyűjtő- és szerkesztőmunka van egy ilyen kisfilm mögött?

– A Lamberg-kastély munkatársai régóta gyűjtenek régi képeket az archívumba, a helyiek segítségével. Vannak köztük olyan képek, amelyek még restaurálás alatt vannak, és vannak olyanok, amelyeket már kijavítottak a gondos kezek, így a hibáknak már nyomát sem látni. Ezeket kaptam kézhez, ami nagy segítség volt, mert többnapnyi munkát szabadított fel. Majd ezek után következett a válogatás. Közel 200 képet kaptam, amiből kiválogattam ezt a pár darabot. Többek közt ezek a képek voltak alkalmasak a speciális effekt létrehozásához. Következő lépésként rétegekre szedtem minden egyes képet, így különváltak az előterek, az emberek, hátterek. Majd jött a képek megelevenítésének megtervezése, hogy élethűnek tűnjenek, mintha ott lenne a néző. Aztán a térben elhelyeztem pár képhibát és beillesztettem pár további apróságot. Végül kellett egy hozzávaló zenét keresni, ami több napot is igénybe vett. Utána már nem volt más dolgom, mint hanghatásokkal ellátni a videót, keretbe helyezni a képeket, és szöveget írni hozzájuk. Ez hozzávetőlegesen négy hetet vett igénybe.

Tervezi új képekkel és videókkal folytatni az értékmentést?

– Határozottan ez a szándékom. Sőt, már tárgyalunk egy újabb részen és meg is vannak hozzá a képi források. Nem lesz ugyanolyan, némi újítást is eszközölök majd az újabb résznél, tovább emelve a szintet.

Sok órát töltött ezzel a munkával, így önnek más ezt a videót nézni, de ettől függetlenül kérdezném, hogy mennyire keríti hatalmába a végeredmény?

– Mikor meglátok egy régi képet, az első gondolatom, hogy azok az emberek mit gondolhattak, hogyan éltek, vagy éppen pontosan hol készülhetett a kép? Maga a végeredmény úgy, hogy a hangulathoz illő zene is a helyére került, egyszerűen magával ragad. Amúgy is sokszor átnézem a kész alkotást a javítások, illetve a pontosítások végett, de valamelyik jelenetet többször is megnézek csak azért, mert szép, egyszerűen belerévedek abba a korba.

Milyen volt a videó fogadtatása a videós oldalon, és főleg hogyan értékelték a munkáját maguk a móriak?

– Hivatásos videósok, illetve filmesek csoportjában szoktam leginkább megosztani a videóim egy részét, mert ők tapasztalt és kritikus szemmel nézik. Nagyon jó fogadtatása lett végül, persze javasoltak módosításokat és pár hibára is rámutattak, de a véleményük szerint az irány nagyon jó. A következő munkáimban a hibákat igyekszem kiküszöbölni. A móriak is nagyon jól fogadták. Kaptam olyan személyes hangvételű üzenetet, hogy valaki a saját édesapját ismerte fel az egyik képen. El sem tudom képzelni, milyen érzést válthatott ki a hozzátartozókból a látvány. Én már szerkesztés közben is gondolkodtam rajta, vajon ki lehet azon a képen, de most már ezt is tudom. A kommentek között is elindult egy kisebb anekdotázó párbeszéd, amit jó volt olvasni, szóval szerencsére elmondhatom, hogy hiánypótló ez a videó.

Túl a szülőváros bemutatásán, milyen tervei vannak még?

– Mindenképpen továbbfejlesztem a tudásomat, ahogy tőlem telik. A mostani irány a vizuális effektek, reklámok, klipek készítése. Ez utóbbiból még csak egy készült a Pink and the Panthers – Sodor a szél című nótához.