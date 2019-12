Életre kelt kalendárium – Gyorsan lecsaptak a lehetőségre a vajtai lakosok

Fejér megye leg­délebbi községe, Vajta hátrányos helyzetű település. Ennek ellenére alig akad ott olyan ház, amelyiken ne lenne legalább egy kis fényfüzér a karácsonyra hangolódva. Huszon­négyen pedig még különlegesebben tündökölnek!

„A közösségi portálon többször is szembe találkoztam az élő adventi naptár ötletével, de ismerőseimtől is hallottam már, mennyire tetszik nekik ez a közösségi megmozdulás. Aztán egyik nap azt kérdeztem magamtól: miért ne lehetne ugyanezt Vajtán is megszervezni?” Az imént Haidinger Erika gondolatait idéztük, aki egyszer csak úgy döntött, a Dél-Fejér megyei településen is életre hívja az élő adventi kalendáriumot, amelynek keretében a településen élők házai funkcionálnak naptárként, s bizonyos esetekben szó szerint az ablakok nyílnak ki az adott decemberi napon.

Erika november elején hirdette meg a közösségi oldalon, valamint közterületen, plakátokon az akciót, amely kirobbanó népszerűségnek örvendett. Számszerűsítjük: négy-öt nap alatt betelt a huszonnégy kiadó hely! Számot mindenki magának választhatott.

Az élő kalendáriumban főleg családok vesznek részt, de az első ablak egy Szabadság téri üzleté, mondván, a bolt központi helyen található, és a rendezvények többsége is erről a központi helyről indul, ezért stílszerű kezdés lenne. Így is lett. Az ablakok pedig azóta is sorra nyílnak – egy számot még az önkormányzat is bevállalt!

– Szervezőként elhatároztam, hogy az adott napot megelőző este elmegyek a soron következő házhoz, ott lefotózom a számot és a környezetet, a képekből egy montázst készítek, majd másnap reggel feltöltöm azt a közösségi oldalamra egy idézet kíséretében. Így mindenki nyomon követheti az ablakok nyílását s azt is, az adott szám melyik utcában található, és ki lakik ott – meséli Erika, akinek mára reggeli rutinjává vált a fotómegosztás. Tőle tudjuk, az ablak szót a felhívásban nem kellett szó szerint érteni: a szám kerülhetett fára, kisajtóra, házfalra is, a lényeg, hogy jól látható helyen legyen. A díszítés is az egyéni ízléseknek megfelelő lehetett.

S hogy az ablaknyitogatás még közösségibb megmozdulás legyen, Erika azt szeretné, ha december 21-én délután egy adventi séta keretében többen megnéznék a vajtai ablakokat. Rossz idő esetén a kultúrházban szervezne egy diavetítést, amely szintén a képekre fókuszálna. Megjegyezzük: mivel eddig csak pozitív visszajelzések jutottak el hozzá, olybá tűnik, a beszélgetős séta során akár egy kisebb tömeg is megmozdulhat.