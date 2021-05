Életre kelt a Dinnyési Parasztudvar

Hétfőre tolódott a Dinnyési Parasztudvar pünkösdi programja, de megérte várni a szárazabb, naposabb időre: hétfőn délelőtt sorversenyekkel, nyomozós játékokkal és omnibuszos, lovaskocsis programokkal várta a családokat a házigazda és persze az itt élő minden háziállat.

A pünkösdi eső ugyan elmosta a vasárnapi programot, de hétfőn a Dinnyési Parasztudvar is életre kelt: sorversenyt rendeztek a gyerekeknek, hogy a friss levegőn tölthessék a hosszú hétvége utolsó napját. Kiscsikók, lovak, szarvasmarhák, nyulak és számos egyéb háziállat társaságában ismerkedhettek kisebbek és nagyobbak a tanyasi életforma hamisítatlan vidéki világával. Meseösvénnyel is várták a családokat, amelyen végig járva nyomozni kellett a megoldás érdekében. Titkos szavak, kódok segítették a résztvevőket az ügy megoldásában. Király Attila, a parasztudvar házigazdája pedig pöfögő traktorral húzta az utazni vágyó családokkal teli omnibuszt a dinnyési utcákon. A lovaskocsizás is nagy népszerűségnek örvendett, két csodálatos, hatalmas fekete paripa húzta a korabeli járgányt s tette felejthetetlenné a gyerekek számára a napot.

– Hasonlóan színes programot szervezünk gyereknap alkalmából a következő hétvégére, s mivel most nyitottuk meg a szezont, örömmel fogadjuk az osztályokat, gyerekcsoportokat is – mondta a házigazda, s már szaladt is tovább, hogy az omnibuszozásra váró családokat ne várakoztassa meg. A traktor felzúgott, s hosszú kéményének fekete füstje lomhán peffent a levegőbe, ahogy az alatta duruzsoló motor összeszedte erejét. A dinnyési omnibusz pedig integető utasai alatt komótosan útnak indult.