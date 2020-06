Elengednék a múltat, s új fejezetet nyitnának Aba történelmében

A tavaly októberi önkormányzati választások után, 29 éven át tartó kormányzás után adta át a stafétát Kossa Lajos az új vezetésnek. Mikula Lajos polgármesterrel és Kasó László alpolgármesterrel beszélgettem, akik elmesélték a regnálásuk óta eltelt szűk 8 hónap történéseit.

Előzmények

– Egy egészen szürreális helyzet fogadott bennünket a választások után. Napi szintű problémaként jön szembe sajnos, hogy szervezetlenül, pontatlanul dolgozott a polgármesteri hivatal. Csak néhány érdekesség. Az év végi zárás kapcsán előkerült a tárgyi eszköz leltár, ahol a székek, asztalok, számítógép monitorok között volt egy tétel. Az értéke 177 millió forint, a megnevezése pedig „Eltérés”, és van leltári száma is. Azóta sem tudja senki megmondani, hogy ez mi. Ilyen papírokra alapozva készült az abai beszámoló. – kezdett bele a város alpolgármestere, aki már évtizedek óta a képviselő testület tagja, a tavalyit megelőző választásoknál pedig polgármesterként is indult, de nem járt sikerrel.

Kasó László szerint továbbá a településen hozzávetőleg 1500 ingatlan után kellene kommunális adót fizetni, ennek ellenére több, mint 300 ingatlant nem jelentettek be adó alá. A felszólítások ki is mentek az érintetteknek, akik eleget is tettek az adóügyi kötelezettségüknek. Ez több mint 2,5 millió forint többlet adóbevételt jelenthet az önkormányzatnak évente.

A fejlődés útján

– Kiemelt célja az képviselő-testületnek, hogy a település és a közterületei rendezettek legyenek, és ennek az egyik szimbóluma talán a városházával szembeni terület. Ott, ha az elődöm kinézett az irodája ablakából egy illegális szemétégetőt látott és egy bozótost. Ezt a területet kitisztítottuk, mára már parkoló van a helyén, hála a gazdáknak, akiktől kaptunk segítséget. Kijelöltünk további elsődlegesen rendbe hozandó területeket is, az egyik ilyen az óvoda környéke. Elhordtuk onnan a szemetet, az óvoda melletti utat megtisztítottuk a bokroktól, így lesz egy szép, 10 méter széles, jól használható utcája a településnek. Felvettünk továbbá a temetőbe egy nyugdíjas urat, aki 4 órában temető gondnokként üzemel. Elkezdte az elhagyott sírokról kiirtani a bozótost, nyírja a füvet és a sövényt, ennek következtében a temető is megújult. Fontos tudni, hogy a temetővel szemben van az egyik legértékesebb önkormányzati telkünk, egy 2,5 hektárnyi beépíthető üres terület, melynek jelenleg már a kerítés épül a határában. A hasznosítása nagyon ideális lenne – az elhelyezkedése végett – egy diszkont áruházhoz. Ha lenne ilyen Abán, akkor azt a lakosok nagyon támogatnák. – mindezt már Mikula Lajos mondta el lapunknak, szinte „egy levegővel”.

A polgármester hozzátette: a buszközlekedés átalakítása érdekében is megtettük a javaslatunkat

Reméljük, hogy az ősztől már Bodakajtoron keresztül közlekedhet a helyközi járatok egy része, hogy az ott lakóknak ne keljen közel három kilométert sétálniuk a legközelebbi buszmegállóhoz. A megyei kormányhivatal szerencsére hajlik a javaslat támogatása felé, Varga Gábor, a választókerület országgyűlési képviselője információm szerint a minisztériumi illetékesek figyelmét is felhívta az ügyünkre. Fontos lenne, mert Bodakajtoron tervezünk fiatal házasoknak telkeket felajánlani. Ennek már zajlanak az egyeztetései. Reméljük, hogy ez is segít abban, hogy megélénküljön az élet Bodakajtoron. Belsőbárándon várhatóan július közepén elkezdődik a művelődési ház tetőszerkezetének cseréje. Úgy néz ki, önkormányzati forrásból és magánúton érkező segítséggel, pályázat nélkül meg tudjuk ezt valósítani. Ez az első lépés az épület és a közösségi élet megújításához.

Folyamatban lévő perek

– A Kossa Lajos elleni 10 millió forintos, az önkormányzat sérelmére elkövetett üzletszerű sikkasztási ügyében, valamint egy 3 millió forintos, szintén az abai önkormányzat sérelmére elkövetett hűtlen kezelési ügyében feljelentés indult – utóbbi már lezárult, jogerősen. Ha lett volna 80 milliója az önkormányzatnak, ahogyan azt állítja, akkor Magyarország Kormányának nem kellett volna a 60 millió forint rendkívüli támogatás mellett a napokban újabb 35 milliót küldenie számunkra, hogy megmenekítsenek bennünket a csődtől. – zárta Mikula.