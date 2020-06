Élelmiszert ugyanúgy vettünk, mint tavaly

Áprilisban mindennapi életünk, hétköznapjaink a szokásosnál sokkal inkább kiemelt helyszínei voltak a boltok, amelyekben a mindennapi kenyerünket megvásárolhattuk.

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben nem is csökkent érdemben a forgalom. A kijárási korlátozás idején a kiskereskedelmi üzletetekben tett praktikus, gyors, bevásárlócetlis körutakat lelkiismeret-furdalás nélkül tehette meg az átlagember. Ok volt a kimozdulásra. A többi üzlet viszont megsínylette a pandémiás helyzetet. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legújabb kiskereskedelmi adatokat közlő tájékoztatója áprilist elemzi. – A járványügyi veszélyhelyzet és a bevezetett, a kiskereskedelmet is érintő jogszabályi korlátozások az összes üzlettípus forgalmára hatással voltak.

2020. áprilisban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene 10,2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest – írták. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletekben viszont alig, csupán 0,4 százalékos volt a visszaesés. Az élelmiszer-kiskereskedelem több mint háromnegyedét kitevő élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési eredménye ráadásul emelkedett tavaly áprilishoz képest: 2,5 százalékkal. A nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben jelentős, 14,8 százalékos, az üzemanyag-kiskereskedelemben pedig 26,3 százalékkal mérséklődött az értékesítés. A 2020. áprilisi kiskereskedelmi forgalom csökkenését teljes egészében a koronavírus-járvány hatása okozta – jelentette ki a KSH.