Éjszakai ingyen parkolás az eddig elzárt parkolókban?

Ingyen parkolás este 7-től reggel 7-ig? A kérdés több parkot is érinthet Fejér megyében, de még sok a bizonytalanság. A válaszokat várjuk.

Hétfőn lépett életbe az a kormányrendelet, amely ingyenes parkolás lehetőségére kötelezi az egyébként kereskedelmi célú parkolókat, sőt – bizonyos kivételektől eltekintve, mint a kormány védett vezetési rendszer létesítményei, a honvédség, rendőrség, nemzetbiztonsági, polgári védelmi, mentességet élvező külképviseletek, a büntetés-végrehajtás és az atomenergia alkalmazását szolgáló üzemek – , az állam költségvetési szerveit és az önkormányzatokat is. Fejér megyében több olyan parkoló is lehet, amely a rendelet hatálya alá eshet. Hétfőn azonban még nagy a bizonytalanság, mindenki értelmezi a rendeletet. Ennek lényege, hogy lakott területen, a kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló a parkolási díj megfizetése nélkül vehető igénybe a meghatározott idősávban. Vagyis este 7 órától reggel 7 óráig. Az érintett parkolók üzemeltetői kötelesek az ingyenes parkolási idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni. Aki pedig igénybe veszi ezt a lehetőséget, reggel 7-ig el kell hagynia a parkolót, vagy ha lehetőséget ad rá az üzemeltető, akkor ettől a pillanattól kezdve fizeti a parkolási díjat.

Székesfehérváron érinti ez a kérdés a belvárosi parkolóházat, amely, úgy tudjuk, kinyitja kapuit az autók előtt a rendeletben meghatározott idősávban. A hivatalos válaszra azonban még várunk. Az Alba Pláza felső zárt parkolója is a rendelet hatálya alá eshet, itt azt az információt kaptuk, hogy vizsgálják a rendeletet, hiszen az üzemeltető több pláza tekintetében is érintett lehet az országban és a döntést hamarosan meghozzák. Az állam költségvetési szervei közé tartozik a kormányhivatal is, amelynek szintén vannak parkolói. A feol.hu kérdésére még várjuk a választ, de tudomásunk szerint több parkolót is úgy bérel a kormányhivatal az önkormányzattól. Így jelenleg ezen a színtéren is vizsgálják a lehetőségeket.

Vezető képünk illusztráció!