Éjszaka vágták ki olvasónk autójának katalizátorát

Fejér megye Egy pórul járt olvasónk, akinek az utcán parkoló gépjárművéből éjszaka kivágták a katalizátort, kereste meg szerkesztőségünket a kérdéssel: gyakori-e ez a fajta bűncselekmény mostanában?

Nos, ahogy arról a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság lapunkat tájékoztatta, a megyében, Fehérváron kívül nem történt hasonló eset az elmúlt időszakban és a megyszékhelyen is csak három hasonló fordult elő. A nyomozás a bejelentések alapján folyik, azt is vizsgálják, van-e összefüggés a bűncselekmények között.

Mint azt Dávid Tamás autószerelőtől megtudtuk, a katalizátor néhány perc alatt viszonylag könnyedén, akár hang nélkül is eltávolítható az autó alvázából. A kipufogógázok tisztítására alkalmazott alkatrész értékét a benne lévő platina adja. A katalizátor pótlása alsó hangon is durván 50 ezer forint, de az összeg nyilván függ az autó típusától is.