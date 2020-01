Együttműködési megállapodás az egyetem és Fehérvár között

„Feheruuaru rea meneh hodu utu rea” – szól egyik közismert írásos emlékünk. Ez a „Fehérvárra menő hadiútról” lejegyzett írás járt Kovács Levente fejében is, miközben a jelenlegi fővárosból a koronázóvárosba tartott.

Az Óbudai Egyetem (ÓE) tavaly megválasztott rektora a székesfehérvári Városháza dísz­termébe érkezett, hogy többedmagával – a többi között Györök György, az ÓE Alba Regia Műszaki Kar dékánja és Ormándi Gabriella kancellár mellett – kihelyezett ünnepi szenátusi ülésen vegyen részt. A helyszínről korábban döntöttek, egyeztettek az érintettek.

Kovács Levente rektor elmondta, a helyi városvezetés és a közösség sokat tett a sikerért: ide köthető a duális képzés elindítása, egy új robotikai labor létrejötte, valamint a műszaki felsőoktatás fejlesztése és megerősítése is. Emellett a tavalyi év folyamán együttműködési megállapodás jött létre az önkormányzat, az egyetem és a Prosperis Alba Kutatóközpont között, szintén a magasabb fokú szakmaiságot segítendő.

Az ünnepi szenátusi ülésen többször is elhangzott: a várost és a felsőoktatási intézményt erős szálak kötik egymáshoz, amelyet az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja és a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara egyesülésével létrejött Alba Regia Műszaki Kar testesít meg. A székesfehérvári egyetem a budapesti „anyaintézményhez” hasonlóan ugyancsak piacképes diplomát ad és gyakorlatorientált képzéseket kínál – hangzott el. Ahogyan az is: a további sikerekhez szövetségesekre van szükség.

Az ülésen Fehérvárt érintve két fontos esemény történt. Az egyik, hogy Cser-Palkovics András polgármester Pro Universitate kitüntetést vett át a város önkormányzatának képviseletében. Ezenkívül egy hosszú távú stratégiai partnerségi megállapodást is aláírtak a felek, amelyben az egyetem a többi között vállalja, hogy képzési struktúrájával támogatja a munkaerőpiacon hiánypótló szakemberek kikerülését, az önkormányzat pedig segíti a kapcsolatok kialakulását az egyetem és például a gazdasági szereplők között.