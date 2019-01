Együtt tesznek az egészséges ercsi öntudatért

Győri Máté polgármester az elmúlt néhány év legnagyobb eredményének azt tartja, hogy kezd helyreállni a helyiek önbecsülése. Ez a folyamat folytatódott 2018-ban is.

A polgármester az elmúlt esztendőt értékelve azzal kezdte: úgy érzi, hogy a helyi közösségek egyre lelkesebbek az ercsi ügyekben való részvételt illetően.

– Annak idején az volt a célkitűzésünk, hogy visszaállítsuk az ercsiek önbecsülését, egészséges öntudatát. Jó ideig ugyanis egyfajta kisebbségi érzés uralkodott el az itt élőkön, egyrészt a város híre miatt, másrészt pedig azért, mert a fejlesztéseket tekintve stagnálás, sőt inkább visszaesés volt jellemző. Most úgy tűnik, hogy egyre többen tudunk örülni a közösen elért sikereknek, vannak hangosabb és visszafogottabb pozitív megnyilvánulások. Ebben szerepet játszanak az olyan 2018. évi konkrét eredmények, mint például az igen rossz állapotú Mázsaház utca felújítása, a sinatelepi buszforduló megépítése, a Napfény Óvoda energetikai korszerűsítése vagy a bölcsőde építése. A beruházások kissé lassan indultak el, de most már folyamatban vannak. A város vezetése igyekezett kijelölni egy pozitív irányt, és bemutatni, hogy a hibák mellett mennyi érték is van Ercsiben – fogalmazott Győri Máté.

Folyamatosan dolgoznak azon, hogy jobb legyen a közbiztonság, tisztább a város, a rendezvényeken és a helyi lapban pedig tehetséges ercsieket szerepeltetnek, mutatnak be. Kellenek ugyanis a valós emberek, a pozitív példák. Fontos lenne, hogy meglegyen a hit és a bizalom a városban, a közösségben, a családokban, mert akkor a fiatalok is szívesebben maradnak helyben, ide íratják a gyerekeket óvodába, iskolába – tette hozzá a polgármester.

– A képviselő-testület egységes, a döntések 97 százalékát egyhangúlag hozzuk. Ez ugyan az utóbbi időben kapott némi negatív felhangot, ám én inkább úgy látom ezt a helyzetet, hogy a közös cél érdekében akár különböző elveket valló emberek is össze tudnak fogni. Az ötleteket, javaslatokat mindenkitől elfogadjuk, megvizsgáljuk a felvetést, ezért sem érzem úgy, hogy átpolitizálttá vált volna a működésünk. Vannak vitáink, de a döntések egységesen születnek – mondta Győri Máté. A folyamatban lévő beruházások eredménye már 2019-ben várható. Ilyen a városon keresztül vezető kerékpárút, a Napfény Óvoda Dózsa György úti épületének energetikai korszerűsítése, és remélik, hogy a minibölcsőde szeptembertől fogadhat gyerekeket. A Duna-part rekonstrukciója kapcsán többször kellett kiírni a közbeszerzési eljárást, most azonban már mindenképpen kivitelezőt választ az önkormányzat, hogy tavasszal elkezdődhessen a munka.

Az idei célok között van további utak és járdák felújítása, a közvilágítás megújítása, a volt tiszti klub civil központtá alakítása. E terveken is dolgoznak tovább, szem előtt tartva a folyamatos fejlődést.

