Együtt segítettünk – A cecei Kovács Izabella már sokkal jobban van

Szerencsére már jobban van a 3 éves Izabella, akit a télen leukémiával kezeltek. Novemberben a Hírlap hasábjain fordultunk olvasóinkhoz, segítsünk együtt a hét gyermeket nevelő, nehéz sorsú családnak.

A kislány kétségbeesett édesanyja még tavaly ősszel kereste meg lapunkat, segítségre lenne szükségük, mert a kislány hetente háromszori budapesti kezelése, adott esetben a többnapos kórházi tartózkodás, az utazás anyagilag megterheli az amúgy is szegény családot. Akkor – ahogy mondani szokás – az is benne volt a pakliban, hogy a kétszobás házat is bővíteniük kell, hogy egy esetleges műtét után Izabellának legyen hol lábadoznia, felépülnie. Szerencsére erre nem került sor.

A minap felhívtuk az édesanyát, Lakatos Tímeát és arról érdeklődtünk, hogy van a kislány, illetve kaptak-e segítséget a cikk novemberi megjelenését követően?

– A kezelések áprilisban befejeződtek és ugyan szerencsére Izabella jobban van, de a vérképe sajnos még távolról sem tökéletes. Erőlködik vissza ez a betegség. Emiatt továbbra is hetente-kéthetente járunk Budapestre vérvételre, hogy aztán az eredmény fényében megkapjuk a gyógyszereket – mondta az édesanya, aki azt is hozzátette, Izabella hangulata szerencsére jó, sokat játszik és már a kezelések miatt kihullott haja is kinőtt.

Viszont nagyon kell rá vigyázni, mert sokkal könnyebben megfázik, vagy elkap bármilyen betegséget. Most azért egyszerűbb, mert jó idő van, de ősztől ismét kezdődnek a gondok, a házba ugyanis még a gáz sincs bevezetve.

A harmadik szoba építését elkezdték, de még csak az alap készítésénél járnak, tovább folytatni nincs pénzük. Ha halad is a munka, csak igen lassan, mert az édesapa csinálja a napi munkája mellett, ami nem egyszerű, hiszen Cecéről Siófokra jár dolgozni. Tímea azt is elmondta, egyelőre sikerült egyenesbe jönniük és egy nagyobb adósságot is letudtak. Ez részben a Hírlap cikkének is köszönhető, amelyet követően rengeteg játékot, élelmiszert, ruhát, sőt telefonfeltöltő kártyát és készpénzt is kaptak. Az édesanya különösen hálás mindenért és kérte, írjuk le mindenképpen, hogy köszöni a sok segítséget!