Együtt oltották a tüzet a Fülöp család tagjai

A napokban érkezett a katasztrófavédelemtől az információ, hogy Szabadbattyánban szemétgyulladás történt – a helyszínre többek között Tamást és a két testvért, Ádámot és Mátét, a Fülöp család három tagját is riasztották.

– Minden gyerek álma, hogy tűzoltó legyen, nálam pedig ez megmaradt – kezdett bele humorral fűszerezett mondandójába a családi trió legidősebb tagja, Tamás.

– Azt meg kell hagyni, hogy volt kötődésem bőven a szakmához, hiszen az édesapám is 17 évig, illetve András és Máté nagypapája is tűzoltó volt Fehérváron. Sőt, még az ő apukájuk is, ez egy egész dinasztia, ha úgy tetszik. Én pedig már lassan a huszadik évemet taposom (Fülöp Tamás 2000 októberében szerelt fel hivatásos tűzoltónak).

A rangidős elmondta, hogy ez volt az első közös bevetésük hárman, ahol – nagy szerencsére – nem kellett komolyabb lángokat megfékezniük, hiszen csupán némi utcai szemét gyulladt ki, melyet könnyűszerrel eloltottak. A hármas külön szolgálati csoportban van egyébként: Tamás a C csoportban, míg a fiatalok az A-ban vannak – ők váltják Tamás műszakját.

– Amikor a bátyám elment tűzoltónak, akkor engem még nem érdekelt annyira ez a szakma, egészen addig, amíg a legjobb barátom nem szenvedett egy komolyabb autóbalesetet. A katasztrófához pont édesapámat riasztották, ő vágta ki őt és a barátnőjét az összeroncsolódott kocsiból. Ekkor döntöttem el, hogy én is ezt szeretném csinálni – ezek már Máté, hármuk közül a legfiatalabb Fülöp szavai.

Máté lassan már egy esztendeje elvégezte az iskolát, július óta pedig őrmester a Székesfehérvári Tűzoltó-parancsnokságnál. Elmondta még az is, hogyan épül fel egy napjuk.

– Reggel hatra járunk be, leváltjuk az előző csoportot, megreggelizünk, majd egy tanórához hasonló foglalkozáson veszünk részt háromszor egy nap. Közben ebédelünk is, de ha jön egy riasztás, akkor mindenki mindent eldob, azonnal beül az autóba és indulás az esethez.

– Én az érettségi után elmentem dolgozni egy gyárba, de egyszerűen nem bírtam a robotolást, és azt, hogy csak profitot termelek a főnökömnek, de a munkámnak semmi értéke nincsen. Egy családi összejövetelen került szóba a tűzoltóság, és Tomi biztatott, hogy próbáljam ki. Így is lett, és azóta is itt vagyok, ennek már közel két éve – árulta el András is, miként került a Székesfehérvári Tűzoltóság kötelékébe.

András elmondása szerint Tamással ketten már oltottak együtt tüzet Úrhidán – akkor Máté még nem szerelt fel –, egy asztalosműhelynél fékezték meg a lángokat. Később a két testvér Csókakőn egy családi ház tetőszerkezetének oltásánál segédkezett sikeresen – most pedig mind a hárman egy helyen tudtak segíteni.