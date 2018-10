Együtt imádkoztak a nagyszülőkért Alsószentivánon

„Ennyien talán még sosem voltunk itt” – üdvözölte a híveket Spányi Antal megyés püspök az alsószentiváni Mária-kegyhelyen.

S valóban: amerre a szem ellátott, emberek sorakoztak, hogy meghallgassák az elhangzott homíliát, imában részesítsék a déd- és nagyszülőket, valamint hogy egy pillanatra megálljanak és számvetést készítsenek a településre érkezett missziós vándorkeresztnél. A Spányi Antal főpásztor által celebrált szentmisében a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola növendékei közreműködtek, bizonyságtételt Lindmayer Miklós diakónus tett.

– Őseink hitével egyesülve kell megújulnunk – mondta a megyés püspök, utalva többek közt a közelmúlt egyik történésére, amikor is a székesfehérvári székesegyház felújítását megelőző feltáráson egy több száz éves korpuszt találtak a szakemberek. Ezt a tervek szerint egy Irakból érkezett kereszt mellé helyezik el. Alsószentivánon ezúttal az Eucharisztikus Világkongresszus missziós keresztjét csodálhatták meg a hívek a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve-templomban. A körmenetről a szentházba érkező tömeg egyre hömpölygött, percekig tartott, amíg az érdeklődők be-, majd kijutottak az épületből. Holott a missziós kereszt október 17-éig megtekinthető még a helyszínen, a 18 órai szentmiséket megelőzően 8 és 14 óra között; ezt követően folytatja útját Dunaújvárosba, segítve a lelki felkészülést a 2020-as budapesti kongresszusra. Az elmélyüléshez egy, a kereszt október12-ei megérkezését követő éjjeli virrasztás is hozzájárult.

– Imádkozzunk a nagyszülőkért, azért, hogy legyen elég erejük, és reménnyel, hittel tudjanak a jövőbe tekinteni – biztatta az imádkozókat Spányi Antal, akinek kérésére egymás után emelkedtek föl helyükről a nagyszülők. S ahogyan az lenni szokott, a főpásztor a helyszínen vásárolt kegytárgyakat is megáldotta.