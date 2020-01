Együtt imádkoznak a Krisztus-hívők Pákozdon

Még ha részkérdésekben nem is értenek egyet, már közel száz éve minden januárban együtt imádkozik evangélikus, református és katolikus. A Krisztus-hívők egységéért tartott imahetet Pákozdon is több évtizede megrendezik. Hétfőn került sor az első találkozóra.

Világszerte most tartják a felekezetek a Krisztus-hívők egységéért tartott imahetet – így van ez Pákozdon is, ahol már több évtizedes szokás, hogy ebből az alkalomból megvendégelik a református gyülekezeti házban a többi felekezet tagját is. Kardos Péter református lelkipásztor elmondta: vasárnap szeretetvendégséggel zárják le az eseménysorozatot, melynek kezdőnapján, hétfőn Bencze András evangélikus lelkipásztor imádkozott a hívekkel. Kedden Páli Balázs római katolikus plébános, szerdán Révész Lajos baptista lelkipásztor, csütörtökön Szénási Jonathán református börtönlelkész, pénteken Németh Attila orvos és felesége, szombaton Krasznai Andrea repülőtéri lelkész, vasárnap pedig Bartal Ákos és Jozefin hirdeti az igét.

– Különösen igyekszünk cselekedni is azért, hogy az egység helyreálljon a felekezetek között, annak ellenére, hogy bizonyos részkérdésekben máshogy gondolkodunk – fogalmazott a lelkipásztor. A pákozdi eseményen a katolikus, református és evangélikus hívek együtt énekelnek, a kitűzött önkéntesek által felolvasott igéket hallgatnak, majd átadják a szót a vendégpapnak. Idén az üzenet vezérfonalát máltai keresztények állították össze, mégpedig az Újszövet­ség egy története alapján, melyben Pál apostol hajótörést szenved Málta közelében.