Egyszerre ügyesnek és okosnak is kellett lenniük a diákoknak a Petőfi ligetben

Kedden délelőtt kerékpáros ügyességi pálya és környezetvédelmi totó is várta a fiatalokat.

Az európai mobilitási héthez idén is csatlakozott a város, a helyi programsorozat egyik hagyományos rendezvénye pedig az a kis dzsembori, amit a Petőfi ligetben tartanak meg a fiataloknak a környezetvédelem és a biztonságos közlekedés jegyében. Petrovickijné Angerer Ildikó, a dunaújvárosi polgármesteri hivatal környezetvédelmi vezető főtanácsosa elmondta, a járványügyi helyzet miatt ezúttal kicsit óvatosabbak voltak a szervezést illetően.

Általában kétszázötven– ötszáz fiatal fordul meg ezen a programon, de most a pandémia miatt nem jöttek az óvodások, és a Dunaújvárosi Egyetem sem állított standot. Ám mindezek ellenére is elégedettek, hiszen a szép időben sok diák vett részt, és ellátogattak a Jószolgálati Otthon gondozottjai is.

Szabad levegőn voltak a résztvevők, kézfertőtlenítő is rendelkezésre állt, és kisebb csoportokban járták körbe az állomásokat. A polgármesteri hivatal standjánál a klímavédelemről, az energiatudatosságról és környezetvédelemről szóló totóval várták az érdeklődőket, a helyes kitöltésért pedig ajándék is járt. Mivel a Vasvári Pál Általános Iskola előtti területen rendezik meg az akciót, az intézmény segít a szervezésben, például az iskola munkatársai alakították ki a kerékpáros ügyességi pályát is, amelyen próbára tehették maguk a fiatalok akár biciklivel, akár rollerrel. A rendőrség sátránál pedig a többi között a balesetmentes közlekedéssel kapcsolatos játékokkal szolgáltak. A rendezvény célja elsősorban az, hogy erősítsék a környezettudatosságot, a környezettudatos szemléletmódot a fiatalokban.

Hagyomány az is, hogy az autómentes napon a Volánbusz Zrt. ingyenes közlekedést biztosít a helyi buszjáratokon. Petrovickijné Angerer Ildikó arról is beszélt, hogy a programsorozat részeként több magánszemély, iskola, lakóközösség is csatlakozott a Tiszta utcák, tiszta terek elnevezésű várostakarítási akcióhoz. A jelentkezőknek kesztyűket, szemeteszsákokat biztosított a hivatal. Az ezen kezdeményezés során összegyűjtött hulladékokat pedig ma (szerdán) szállítja el külön járattal a Dunanett Nonprofit Kft.