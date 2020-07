Egyre többeket érdekel a mosipelus

Korponai Zita már tíz évvel ezelőtt kipróbálta, milyen az, ha mosható pelenkát használ. Most, harmadik gyermekénél csak ez jöhet szóba.

Kellemes és vidám környezetben ücsörgünk a Zöldbogyóka Családi Bölcsőde udvarán, ahol annak vezetője, Korponai Zita és kedves kolléganője a vendéglátónk. Rajtuk kívül öt csöppség jön-megy körülöttünk, s közülük ketten is mosható pelust viselnek. A színes csomag bájosan figyeg az apró popókon, mintából láthatóan nincs hiány.

Használni nem bonyolult, s több előnye is van

A Zöldbogyóka a környezetkímélő megoldások híve, s ennek egyik része az, hogy mosható pelenkák használatára ösztönzik a velük kapcsolatban álló családokat. Semmi nem kötelező azonban, tehát az eldobható pelus sem tilos, ám akit érdekel a téma, annak szívesen adnak próbacsomagot is a mosható változatból – egyre többen kérnek is. Hátha beválik az új módszer, ami már csak azért sem hátrány, mert nem árt tudni: a számítások szerint egyetlen babát körülbelül 4000-szer kell pelenkázni addig, amíg szobatiszta nem lesz… Ez pedig eldobható pelenkából óriási környezeti terhelést jelent. A mosható pelusokról tudjuk, hogy azok nem egyenlőek azokkal a textilváltozatokkal, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt pelenkáztak, s rengeteg pluszmunka volt velük. A mai pelenkák már jól kitaláltak, méretre állíthatók, külső és belső rétegből állnak. Többféle változat létezik, ezek közül mutatott meg néhányat Zita a kiskertben kifüggesztett kínálatból.

Ő már tíz éve, első gyermeke születésekor kipróbálta a mosható pelenkát. Akkor még előfordult, hogy átázott a pici, mert ki kellett tapasztalni a használat csínját-bínját. A második gyerkőcnél, aki most hét­éves, Zita felváltva használta az eldobható és a mosható pelust, harmadik gyermeküknél, Rózinál azonban egyértelműen eldöntötte: csak utóbbival pelenkáz, s most vált be a legjobban a módszer.

Zita a zsebes változatokat használja.

Itt a színes, akár mintás külső részben – amely többnyire úgynevezett PUL-anyagból van – található zsebbe kell beletenni a nedvszívó betétet, amely egy-egy frottír csík vagy esetleg bambusz, mikroszálas anyag. Ez szívja magába a pisit, s ha egy picit átereszti, akkor érdemes lecserélni és kimosni az egész pelust. A kakival ugyanez a helyzet, bár ott van, aki kakifogó papírt használ, azt csak le kell húzni a toaletten. Ettől viszont még lehet, hogy ki kell mosni a pelenkát, ha egyéb része is olyan lett kicsit. (Létezik egyébként all in one pelus is, amelyben nincs külön külső és belső réteg.)

Beépül az ember napjába

Zita azt mondja: a pelenkázás összességében nem igényel több időt, mint az eldobhatók használatakor. Itt csak össze kell szedni előtte a külsőt és a betétet, aztán a patentokkal vagy a tépőzárral rá kell igazítani a babára a pelust. A többletmunkát az egyes darabok öblítése, mosása jelenti, ám azzal is hamar lehet végezni. Az egész folyamat beépül az ember napjába. S mivel egy kisgyermekes anya amúgy is sokszor mos, elég hozzátenni az 1–2 nap alatt összejött mennyiséget az egyéb ruhaadaghoz. Arra azonban figyelni kell, hogy ne használjunk hozzá felületaktív anyagot, így nála csak a mosószóda és a szódabikarbóna jöhet szóba. Öblítő sem kell, helyette az illat érdekében alkalmazható mosóparfüm.

Zita már a popsitörlést is környezetbarát módon, egyszerű, nedves frottír anyaggal oldja meg. A mosható pelenka használata miatt egyébként a pelenkakiütés is kevésbé fordul elő – sorolja még az előnyöket. S a „csomag” ugyan nagynak tűnik, ám a tapasztalat szerint a babákat ilyenkor, nyáron sem zavarja különösebben a pelus, ráadásul nem füllednek bele.