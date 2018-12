Egyre több diák jár a fehérvárcsurgói iskolába

Felújítják a helybeli általános iskolát, ahol örvendetesen növekszik a diákok létszáma. S nem igaz az, hogy a mai gyerekek nem szeretnek olvasni.

Ruff Orsolya írónő tartott rendhagyó irodalomórát, mégpedig dupla órát a fehérvárcsurgói általános iskolában. A szerző – mint a gyerekeknek elmondta – először „házi használatra” szánta A zöld macska titka című könyvét. Akkor tízéves kislányát szerette volna meglepni vele a születésnapján. A gyerekkönyv kézirata azonban nem készült el a szülinapra, a kiadó ugyanakkor, amelynek angolról fordít, felajánlotta, hogy megjelenteti.

Záporoztak a kérdések

A rendhagyó órán, melyet Moller Barbara tanárnő szervezett, a csurgói negyedik, ötödik és hatodik osztály tanulói, valamint bodajki diákok vettek részt. A gyerekek igen aktívnak bizonyultak, valósággal záporoztak a kérdések, amelyek azt bizonyították: a könyv, melyet előzetesen már olvastak, sikert aratott a körükben. A válaszok nyomán aztán kirajzolódott, hogy mi a jó gyerekkönyv titka.

Az írónő látogatása alkalmával szót váltottunk Peredi Erikával, a fehérvárcsurgói általános iskola tagintézmény- vezetőjével is.

– Az iskolánk már bizonyos tagintézményi múlttal csatlakozott 2007-ben a móri Radnóti-iskolához. Én személy szerint már régóta nem gondolom, hogy feltétlenül önállónak kell lennie egy kis iskolának. A tagintézményi lét különösen a pedagógusaink szakmai fejlődésére van ösztönző hatással. Ugyanakkor annak köszönhetően, hogy 2003-ban állami fenntartásba kerültünk, lett iskolatitkár és kaptunk pluszban két tanári státuszt – mondja Peredi Erika, aki büszkén újságolta, hogy örvendetesen gyarapszik a tanulók létszáma. Annak idején, amikor a megszűnés fenyegette az iskolát, mindössze 78-an jártak ide, most – a nyolc osztályban – 120 diákjuk van.

A Károlyi Józsefről elnevezett fehérvárcsurgói iskolának teljes a szakos ellátottsága. A tizenegyedik státusz nincs betöltve: biológia–technika szakos nevelőt nem találtak. A megoldást a külsős óraadók jelentik.

Lesz nyelvi labor is

A Károlyi-kastély parkjában található, lapos tetejű iskolaépület 1977-ben épült. (Akkor még gyermekotthon működött az egykori főúri rezidencián.) Azóta kívülről nem tatarozták. Most azonban megtörténik majd a teljes külső felújítás, és korszerűsítik a fűtésrendszert is. Kialakítanak egy természettudományos szaktantermet, és lesz nyelvi labor is. Az összes tantermet ellátják digitális táblával – sorolja. Peredi Erika a 2020 júniusáig esedékes beruházásokat, melyek fedezetét az „anyaiskola”, a móri Radnóti által elnyert pályázat jelenti. Az intézmény mostanában gyarapodott 30 notebookkal. A számítógépek kezeléséhez szükséges valamennyi tudnivalót – digitális kompetenciát – 120 órás tanfolyamon sajátították el idén ősszel a tantestület tagjai.

Peredi Erika beszámolt továbbá arról is, hogy a tehetséggondozás terén is előreléptek, a nyáron pedig összesen több mint négy hetet tölthettek el – kedvezményes áron – az iskola táboraiban a diákok.

A rendhagyó irodalomórán, ahogy telt az idő, úgy emelkedett mind több kéz a magasba.

Ruff Orsolya alig győzött szót adni a kérdezőknek. Az elhangzottakból kiderült: kaland és humor – enélkül el sem lehet képzelni egy jó gyermekkönyvet. Egy kellően gonosz szereplő sem árt, ha van. És jó szolgálatot tesz a történet helyszínét bemutató térkép is. Az viszont az írónőt is meglepte, hogy a gyerekek számára olyan, a könyvben előforduló szavak bizonyultak ismeretlennek, mint a ráspoly, a pallos vagy a marcona. A beszélgetés bebizonyította, hogy a mai gyerekek nem állnak feltétlenül hadilábon az olvasással. Egy kislány egyenesen arról számolt be, hogy ő előre kiolvassa a kötelező olvasmányokat, s két hét alatt végez egy 300 oldalas könyvvel.

