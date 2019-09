Egyre közeledik a Móri út felújítása, átalakítása

Még a nyár végén, ősz elején adtak hangot az érintett felsővárosi lakóközösség tagjai annak, hogy a Móri út elavult, annak felújítása időszerűvé vált.

A Földi Zoltán városrészi képviselő által „Székesfehérvár sugárútjaként” titulált útra persze már korábban is ráirányult a figyelem: az aszfalt repedezett, a járdák dimbes-dombosak, sem autóval, sem gyalogszerrel nem jó a szóban forgó szakasz (gyalog)útján közlekedni.

Az ígérvényt tettek követték: bejárásra indultak a szakma érintettjei. A részleteket Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője ismertette. Eszerint már több terv is készült a Móri út vonatkozásában, az első hat-hét évvel ezelőtt. Akkor nemcsak az út- és járdaburkolatokat, de a csapadékrendszer állapotát is megvizsgálták. Ez utóbbi esetében kiderült, az elvezető rendszer jó állapotban van, arra lehet építkezni.

A terveket a szabványváltozásokat követően felülvizsgálták, és a teljes útszakaszra elkészültek a kerékpáros elképzelések is. Jelen állás szerint a Gerle utcáig irányhelyes kerékpársávokat alakítanának ki, az utcától kifelé pedig a bal oldalon közös, kétirányú kerékpárút létesülne, amely később csatlakozna a Mór irányába vezető kerékpárúthoz.

A mostani szakaszban körforgalmi csomópontokat terveztetnek: az egyiket a nyári ideiglenes körforgalom helyén, a Zichy-liget végénél alakítanák ki, a másikat pedig a Szent Vendel utcai csomópontban. A Móri úthoz kapcsolódó végleges tervek várhatóan december végére, januárra készülnek el, így tervezhetők lesznek a költségvetésbe. A közel 3 kilométeres útszakaszt valószínűleg szakaszolva, a Zichy-ligettől (a nagyobb forgalomtól) kifelé haladva újítják majd fel.