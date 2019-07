Egyre gyorsabban éljük fel a rendelkezésre álló erőforrásokat

Hétfőre esett a túlfogyasztás világnapja, ami azt jelenti, hogy felhasználtuk az erőforrásainkat, amelyeknek pedig elvileg az év végéig kellene kitartani.

Tavaly ez a nap augusztus elseje volt, 2017-ben pedig augusztus másodikára esett. Európában ez a dátum május 10., hazánkban pedig június 14. A WWF szerint, ha mindenki úgy élne mint egy átlag európai, akkor majdnem 3 Föld kellene, hogy a természeti erőforrások elegendőek legyenek egy évre a világ lakosainak. Ha pedig úgy élne mindenki mint a magyarok, akkor 2,2 Föld kellene ahhoz, hogy az igényeinket a természet fent tudja tartani. Egyre inkább érzékelhető a globális felmelegedés is. Az átlaghőmérséklet már 1°C-ot emelkedett a korábbihoz képest, de ha továbbra is ugyan ennyi lesz a károsanyag-kibocsátás akkor lassan a 3,2°Cos emelkedést is elérhetjük. Ez a hőmérséklet-emelkedés például a korallzátonyok pusztulásához vezet, amelyek rengeteg ember és különböző vízi élőlények számára biztosítanak védelmet. Egyre inkább csökkenek az őserdők a pálmaolaj termesztése miatt, a haszonállatok tenyésztéséhez pedig rengeteg legelőre és szántóföldre van szükség amely szintén azt eredményezi, hogy erdőket vágnak ki.

A halászterületek száma is vészesen fogy, részben a vizek szennyezése, részben pedig a túlhalászás miatt. Ezek miatt a pusztítások miatt az elmúlt 40 évben a vadon élő fajoknak 60 százalékkal csökkent a populációja, mert túlzottan kihasználjuk azt, amit a természet adott nekünk. A fenyegetettség hazánkban is érzékelhető, ami legjobban a vízi területeken látszik meg. A folyók természetes árterülete 90 százalékban eltűnt, pedig az ország 23 százalékát érintették a természetes áradások. Ahhoz, hogy a Földet egy kicsit jobban tudjuk óvni, apró lépéseket kell tenni minden embernek. A legelső lépés talán az legyen, hogy nem műanyag zacskókat használunk a bevásárlásnál, hanem vászonszatyrokat, vagy hogy a zöldséget, gyümölcsöt nem rakjuk zacskóba. Ma már egyre több helyen lehet kapni a zacskót helyettesítő vászonzsákokat, melyekkel óvhatjuk a környezetünket. Egy másik lépés, hogy tegyük le az autót és váltsunk kerékpárra, gyalogoljunk vagy használjuk a tömegközlekedést.