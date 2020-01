Egyre csak szövődő mezőszilasi történetek

„Ennyi gyerek még sosem volt a mezőszilasi szövőkör egyik alkalmán sem!” – örömködött Varga Anna, a kör vezetője.

A templomos iskolaként emlegetett épület emeleti termében tüsténkedtek a dolgos kezű emberek 2020 első alkalmán: fiatalok és régebb óta fiatalok egyaránt eszközt és alapanyagot ragadtak, hogy megvalósítsák az általuk elképzelt tárgyat. A gyerekek – akár önmaguktól, akár Varga Anna segítségével – a színes fonalakat a radiátorhoz kötötték, úgy készült a fonat a speciális kéztechnika használatával. „Ez igazából egy kis kedvcsináló”, szúrta közbe Anna. Vagyis ezáltal a fonalakkal való bánásmódot és a színek párosítását mutatta be. Így kezdték hajdanán az idősebb mezőszilasiak is – s nem csak a gyerekek! –, azok, akik lényegében életre hívták a szilasi szövőkört. – Korábban, egy pályázatnak köszönhetően a helyiek lehetőséget kaptak arra, hogy kipróbálják a szövést. Azonban a megadott idő alatt nem mindenki végzett a megkezdett munkával, amit szerettek volna befejezni. Így kerestek meg engem 2018 tavaszán, s így fogalmazódott meg a szövőkör ötlete – fejtegette Anna.

A szilasi szövőkörben 2019 ősze óta folyik aktívan a munka. A képen is látható fonalas technikával lényegében egy kötél készül, amelyből karkötő, könyvjelző, de még egy kistáska füle is válhat.

A tapasztaltabbak már szövőkeretet is ragadhatnak – a legutóbbi foglalkozáson mind a hat eszközt igénybe is vették a kreatív emberek. Ők az itt használt vastagabb fonálból egy rövidebb szőnyeget, párnahuzatot vagy tarisznyát készíthetnek el. A közeljövőben pedig egy szövőszék is a szorgoskodók rendelkezésére áll majd – pályázati forrásból –, amelynek felállítását és használatát egy sárközi szövőasszony, Varga Anna mutatja be. Az eszközzel konyharuha, terítő és sál is megelevenedhet.

Varga Annáról lejegyzendő: valójában hobbiként foglalatoskodik ezzel a népi hagyománnyal – noha dédnagymamája szövőasszony volt Mezőszilason. A felkérésnek részint ezért is tett eleget. A foglalkozások időpontját firtató kérdésünkre hangsúlyozta: a szövőkör következő alkalma mindig az előző találkozó tárgya; közösen keresik a többségnek jó, általában hétvégi időpontot. Bárki bármikor csatlakozhat!