Egyre csak nő a Fejér megyei fertőzöttek száma – csütörtöki híreink a koronavírussal kapcsolatban

Az elmúlt heteket a koronavírus és az annak megelőzésére tett intézkedések alakítják. Összegyűjtöttük a csütörtöki nap ehhez kapcsolódó, megyénket érintő híreit.

122 fertőzött Fejér megyében

Csütörtökre összesen 122-re nőtt a regisztrált fertőzött emberek száma Fejérben, a helyzet sajnos továbbra sem javul, az élmezőnyben járunk.

Friss: péntek reggelre ez a szám 128 főre változott, tehát további 6 regisztrált fertőzött van Fejérben.

Hétvégén is életbe lépnek a fehérvári piacon a korlátozások

Cser-Palkovics Andrásnapi koronavírussal kapcsolatos csütörtöki tájékoztatójának fő szempontja az érettségik és a piac ügye volt.

Jó helyre kerültek a laptopok a megyében

A tankerületi központok és több segélyszervezet is próbálja támogatni a távoktatásban részt vevő diá­kokat, különösen azokat, akiknek nincsenek informatikai eszközeik, illetve internet-előfizetésük. A téma részleteit bővebben ITT olvashatják.

Több száz maszkot és kesztyűt vitt Gárdony polgármestere helyi intézményekbe

Tóth István szerdán a Gárdonyban működő két idősek otthonát, a Tópart Idősek Otthonát és az Aranybárka Egyház Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthonát látogatta meg, csütörtök délelőtt pedig a FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetőjénél is járt. A látogatásról további részletek ITT.

Az óvónők összefogtak Ráckeresztúron

A környező falvakhoz hasonlóan a településen is példa nélküli az összetartás a vírus elleni harcban. A Ráckeresztúri Mosoly Óvoda dolgozói, kiegészülve a civil szférából érkező varrónőkkel – a Polgármesteri Hivatal felhatalmazásával – rendületlenül gyártják a maszkokat a lakosság megsegítésére. A kezdeményezést a helyi vállalkozások is szívügyüknek tekintik, így ki-ki különböző felajánlásokkal, önkéntes munkával veszi ki a részét az összefogásból. A teljes cikk ITT olvasható.

Tovább fejlesztenék Zichyújfalut a koronavírus-járvány idején is

Valószínűleg túl sok, a gazdaság szempontjából pozitív történést nem jegyezhetünk majd fel 2020-ban, azonban a koronavírus-járvány idején sem áll meg az élet – Zichyújfalu polgármester asszonyának például több terve is van az elkövetkező időszakra. Hogy mik is ezek, arról ITT olvashatnak.

Háromezernél is több munkanélküli, elmaradó programok

Több mint háromezer munkanélküli van már a Székesfehérvári járásban, derült ki Cser-Palkovics András polgármester a városi tévének adott nyilatkozatából. Szóba kerültek a nyári fehérvári rendezvények is. Minderről bővebben ITT olvashatnak.

Ingyenes ügyvédi segítséget nyújtanak a megyei Kamara tagjai

A kialakult veszélyhelyzetben sokan elveszítették, elveszítik a munkájukat, de többen azt sem tudják, mik a jogaik, vagy hogy milyen szerződést írtak vagy írhatnak alá. Ez csupán a munkajog területe. Ezenfelül gondban lehetnek azok is, akik a vírus megjelenése előtt ingatlan-adásvételi szerződést kötöttek foglaló megléte mellett, most mégsem tudják eladni azt a bizonyos épületet, területet. Széles tehát az a kör, akiket jogilag is érint a kialakult helyzet – nekik igyekszik segíteni a Fejér Megyei Ügyvédi Kamara.

Csökkentették a fizetéseket a Vidinél

A koronavírus-járvány kivárásra készteti az európai labdarúgó-bajnokságokat, s a bizonytalanság észszerű döntéseket követel a kluboktól. A Mol Fehérvár FC csökkenti a béreket. Erről bővebben ITT olvashatnak.

Egyre csak sokasodnak a kérdőjelek a megyei fociban is

A koronavírus-járvány az élet valamennyi területén érezteti hatásait, és ez alól az amatőr, a megyei futball sem kivétel. A nagy kérdés, hogy mi lesz a csapatokkal, hogyan tudnak működni, biztosítottak lesznek-e a feltételek a világjárvány csillapodása után. Cikkünket ITT érhetik el.