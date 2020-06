Egyre csak javulnak a fogási esélyek!

Újabb pontytelepítést végzett minap a Velencei-tó halgazdálkodási hasznosítója.

– A 24. hét időjárása Medárd napjához illően esős, szeles, de enyhe volt. A keszegek, kárászok és pontyok továbbra is aktívan táplálkoztak, sok szép fogással gazdagodtak a tó horgászai – számolt be tapasztalatairól lapunknak Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője. Az átlagméretekre sem lehetett panasz, a legtöbb ponty 2-3 kilogramm közötti volt, s nem egy 5 kiló feletti is horogra került. A ragadozó halakat a héten is a balin képviselte leginkább, ezenkívül néhány süllő és csuka akadt még a horgászok horgán.

Az egy méter alatti harcsákra június 15-én véget ért a fogási tilalom, így a minimum 60 centit elérő példányokat már meg szabad tartani. A pontyozók számára jó hírt jelenthet, hogy újabb telepítéssel javultak a fogási esélyeik. Ezúttal, legutóbb mintegy 7 tonna háromnyaras, kifogható méretű pontyot helyezett el a Velencei-tóban a víz halgazdálkodási hasznosítója, a MOHOSZ.

A pecázás szerelmeseinek nagy örömére haraptak a halak Székesfehérváron, a Palotavárosi tavaknál is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a kedves hangú levél, melyet olvasónktól kaptunk a minap. Márai-Muro Péter ebben büszkén meséli, 11 éves unokaöccse egy több mint 42 kilogrammos busát fogott a Palotavárosi felső tóból. Ez a fiatal horgász eddigi legnagyobb fogása, meg is dolgozott érte; két órán keresztül fárasztotta, mire ki tudta emelni az óriást.