Egyik pillanatról a másikra változott a forgalmi rend? A miértekkel Nagy Zsoltot kerestük fel

Rendszeresen vannak forgalmi-, illetve parkolási rendváltozások a százezres nagy­városban. Van, hogy a megnövekedett forgalom gyorsítását szolgálják, de olyan is van, hogy az intézmények előtti parkolást könnyítik meg.

Ezt ne hagyja ki! Városháza-gate: megszólalt Gansperger Gyula

Olvasóink jelezték lapunknak, hogy néhány helyen egyik pillanatról a másikra helyeztek ki olyan táblákat, amik jelentősen megváltoztatják a megszokott forgalmat és rendet. Az Öreghegyen például régi szokás volt a Selmeci utcában, hogy az utcán parkoltak az autók. Nemrégiben megváltoztatta ezt a rendet az önkormányzat közlekedési irodája. A miértekkel Nagy Zsoltot kerestük fel. A közlekedési iroda vezetője kérdésünkre elmondta: – Az úton a közösségi ház térségében mindkét oldalon parkoltak, így a kétirányú forgalom nem volt lehetséges. Sok esetben a járdára is felálltak, így az egy nyomon járható útpályára kényszerítették a babakocsival közlekedőket. Az út egyik oldalán továbbra is lehetséges a megállás és várakozás, ám ezzel párhuzamosan a kétirányú forgalom és a járda használata is biztosított lesz.

A járdán tilos!

Az általában jellemző a városra, és nem csak a családi házas övezetekben, hogy sokan használják parkolónak a járdák egy részét, de az sem ritka, hogy az egészet. Ezzel valódi akadályt, sőt jelentős veszélyhelyzetet is teremtenek a sofőrök, és nem kizárólag a babakocsival közlekedők miatt. Már az is veszélyes, ha a járdán parkoló takarásából az úttestre tolnak egy kisgyermeket, de azt még megoldja valahogy a vele sétáló felnőtt. A kerekesszékkel közlekedőkre azonban még kevesebben gondolnak, mint a babakocsisokra, pedig az ő számukra ez egy szinte bevehetetlen akadály is lehet.

Utcán parkolni

A kertházas övezetekben az utcán parkolás régi szokás és szinte mindig megosztja a lakosokat. Van, aki erősen bírálja ezt a gyakorlatot, mondván: Ha van udvara és van kapuja, miért nem áll be oda? Ennek az oldalnak is igaza lehet, hiszen akkor egyrészt nem tennék ki egy esetleges „cserbenhagyásos” sérülésnek a saját, otthagyott kocsijukat, másrészt nem képeznének akadályt az úton, ami nemcsak a forgalom lassítása miatt kerülendő, hanem azért is, mert megnehezíti a télvíz idején kötelező hóeltakarítási munkálatokat. A másik oldal álláspontja legtöbbször az, hogy nem akar vagy éppen kifejezetten lusta mindig beállnim és kijelenti: Amíg nem tiltja semmi, addig ott parkolok, ahol akarok. Ezt a vitát a közlekedési osztály feloldja egy tollvonással, illetve egy táblakihelyezéssel, jelen esetben éppen a Selmeci utcában a gyalogosok és az autóvezetők biztonsága érdekében.

Egy egészen másik helyzetre is felhívták olvasóink a figyelmet. Nemrégiben megjelent egy egészen új parkolási rendszerre figyelmeztető tábla. Ez a Kiss and Go parkoló. A Kodály, a Kossuth és a Munkácsy általános iskola előtt helyeztek ki ilyen parkolótáblákat. Van, amelyiken van időkorlát, van, amelyiken nincs. A Munkácsy Mihály Általános Iskola előtt például 3 percben határozza meg a parkolás időtartamát a tábla. A dolog arról szól, hogy a szülők leparkolnak, felsegítik a kocsiból kiszálló gyermek hátára a táskát, elkísérik az intézmény kapujába, majd tovagördülnek, átadva a parkolóhelyet az újonnan érkezőknek.

Nagy Zsolt elmondta: – A parkolási szabály kifejezetten arra a parkolóra vonatkozik, a többi, közeli parkolóra nem. Van, ahol nincs időkorlát a Kiss and Go táblán, ott a KRESZ szerint kell eljárni. A táblák kihelyezését az iskolák kérték, a szülők jól tudják használni, így ezekkel kapcsolatban nincs negatív visszajelzés.