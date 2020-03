Egyedülálló töltési lehetőség a társasház mélygarázsában Székesfehérváron

Városi és megyei szinten is egyedülálló megoldást alkalmaztak az egyik új építésű társasház garázsá­ban. A fenntarthatóság jegyében létrejött megoldást már most örömmel használják a lakók.

Az egyik újonnan épült társasház mélygarázsa egyedülálló technológiát alakított ki a lakók számára. Az elmúlt években rohamosan nőtt az elektromos autók száma, ehhez természetesen egyre több töltőre is szükség van. Az utcákon elhelyezett elektromos töltőkkel városi szinten hét, megyei viszonylatban tizenhat helyszínen tölthetik járművüket a zöld rendszámmal rendelkező autók tulajdonosai.

A Huszár utcai társasház tervezői már ennél túlmutatóbban gondolkoztak, ugyanis a mélygarázsban is elhelyeztek töltőegységeket, amelyeket kizárólag a lakók használhatnak. Ez azért is lehet érdekes, mert az épület tervezése három-négy évvel ezelőtt kezdődött, amikor még lényegesen kevesebb elektromos autó rótta az utakat, és nem lehetett látni, hogy mekkora teret nyernek majd az elkövetkező években. A tervek végül kifizetődőnek bizonyultak, ugyanis a garázsban elhelyezett négy állomást már birtokba is vették a lakók.

A beköltözők igényelhetnek egy kártyát, amelyet ingyenesen megkaphatnak. Ezt a falra szerelt készülékhez kell érinteni, ennek segítségével lehet elindítani és leállítani a töltést. Minden hónap végén az áramszolgáltató összesíti az aktuá­lis fogyasztást, és a kártya tulajdonosa ez alapján fizetheti ki a tartozását, ugyanis a töltésért fizetni kell. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy vajon ez miért éri meg bárkinek, ha az utcai töltők ingyenesek. A válasz igen egyszerű, ugyanis valószínűsíthető, hogy az utcai töltők is előbb-utóbb fizetőssé válnak.

Ekkor pedig versenyelőnyben lesz a már most is fizetős töltő, ugyanis előzetes becslések szerint a jelenlegi, garázsban elhelyezett töltőkhöz viszonyítva közel háromszoros árat kell majd megfizetniük a közterületen elhelyezett töltők használóinak. Így a lakók hosszú távon is jóval kedvezőbben működtethetik gépjárművüket, arról nem is beszélve, hogy a töltés alatt is egy zárt parkolóban pihen az autó, ami sokkal kényelmesebb megoldás, mint az utcai töltés.

Ennek természetesen vannak fenntartási és üzemeltetési költségei, de ezeket számba véve is jóval olcsóbb megoldást kínál az érintetteknek. Jelen álláspont szerint a most működő négy töltőegység kiszolgálja a lakók igényeit, de amennyiben szükség lesz rá, a későbbiekben további hálózati és kapacitásbővítések is kivitelezhetők lesznek.

A töltős parkolóhelyek jelenleg közös tulajdonban vannak, így igény szerint bárki használhatja, de ha később esetleg megsokszorozódnak a zöld rendszámos járművek, akkor akár a saját töltőállomás kiépítése is kivitelezhető.