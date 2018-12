Egy tonnánál is több kutya- és macskatápot gyűjtött a Fehérvár Enthroners a Herosznak

„Ne petárdázz, vigyél tápot!” – e mottó kísértében gyűjtöttek több mint 1 tonna kutya- és macskatápot a Fehérvár Enthroners játékosai a Herosz Takarodó úti menhelye számára.

A figyelemfelhívó kampánnyal a sportolók arra akarták felhívni a figyelmet, hogy a szilveszteri petárdázás miatt milyen sok állat kóborol el ijedtében otthonából. A jogszabályi tiltás ellenére is minden évben – és egyre súlyosabb mértékben – probléma a petárdázás, hangsúlyozták a játékosok, akik szombaton vitték ki a menhelynek az előszilveszteri ajándékot.

A Koronázók közösségi oldalukon így nyilatkoztak akciójukról, annak okáról: évről évre óriási probléma, hogy az új esztendő beköszöntét a szigorú jogszabályi tiltás ellenére is petárdázással köszöntik jó néhányan, és az illegális pirotechnikai eszközök használatának eredményeképpen a hang-, és fényhatás miatt rengeteg házikedvenc fogja menekülőre, és kóborol a városok utcáin. A csapat játékosai erre a jelenségre akarták felhívni a figyelmet, amikor gyűjtésbe kezdtek, mindenkit arra sarkallva, hogy a petárdára, tűzijátékra szánt összeget minél többen inkább állateledelre fordítsák és azt adományozzák az állatotthonok lakóinak. A kezdeményezés rendkívül sikeres lett: a csapat játékosai, edzői, segítői és szurkolói mintegy 1180 kg kutyatápot adtak át a székesfehérvári állatmenhelynek.

A Koronázók akciója az értelmetlen és veszélyes petárdázás mellett egyben a felelős állattartásra is fel kívánja hívni a figyelmet. Ha csak egyetlen petárdával kevesebbet dobnak el szilveszterkor, már megérte megmozdulni. A srácok természetesen kihasználták az alkalmat és bejárták az egyébként a First Field szomszédságában lévő Fehérvári Állatotthon telephelyét, és ha már ott voltak pár gazdira váró négylábút pedig jól meg is dögönyöztek.

