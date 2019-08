Egy tó, amelyben tilos fürdeni

Az Öreghegyen található Bányató véletlenül jött létre.

Közkedvelt pihenőhelye Fejér megye székhelyének az öreghegyi Bányató: pusztán létrejöttének izgalmas története miatt is sokan látogatnak el ide, de a horgászok sem mellőzik a területet. Élővilága gazdag, vadkacsák, hattyúk egyaránt megtalálhatók benne. Korábban lapunk is megírta: a madarak egy részét az öreghegyiek telepítették a tóba úgy, hogy a városrészben élők anyagilag is támogatták az új lakók érkezését.

A bányatavat a város egyik legrégebbi gránit kőbányájában hozta létre egy váratlan vízbetörés 1917-ben. Egyes források szerint ennek előzménye az volt, hogy a bányában zajló munkálatok idején az ott dolgozók véletlenül megnyitottak egy föld alatti tavat.

Eleinte sokan fürödtek az újonnan létrejött tóban – a helyszínen még csónakot is lehetett bérelni –, ám a megszaporodó haláleseteket (balesetek, öngyilkosságok) követően a területfelelősök úgy döntöttek, betiltják a fürdést. A tó vize amúgy is hideg és mély, az állóvíz fenekén pedig ma is megtalálhatók a bányászok munkaeszközei, csilléi.