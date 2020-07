Egy sor iskolaépület és több óvoda is napelemes rendszerekhez jut

Környezetvédelmi és gazdaságossági előnyökkel is jár az európai uniós forrásból, mintegy 1,6 milliárd forintból megvalósuló projekt.

– Ma nemcsak közgyűlést, hanem közmeghallgatást is tartottunk. Mindig jó jelnek tekintem, ha kevesen vannak a közmeghallgatáson. Nem azért, mert azt gondolnám, hogy már minden problémát megoldottunk volna, hanem azért, mert láthatóan működnek azok a kommunikációs csatornák, amelyeken keresztül a fehérváriak folyamatosan kérdezhetnek, véleményt formálhatnak, javaslatokat tehetnek. Így a közmeghallgatáson összesen két kérdést kaptunk, mindkettőt a vírushelyzettel tett intézkedésekkel kapcsolatban – ezek Cser-Palkovics András polgármester szavai, a szerdai közmeghallgatás és közgyűlés után nyilatkozott.

A közmeghallgatás elején éppen a polgármester adott tájékoztatást a vírushelyzetről, amely kapcsán egyébként hangsúlyozta, hogy még nincs vége, illetve kérte, ajánlotta mindenkinek, ha egy mód van rá, ezen a nyáron belföldön nyaraljon. A védekezéshez szükséges védőeszközökről is számot adott. Elmondta, Székesfehérvár városi raktáraiban és különböző intézményeiben rendelkezésre áll többek között 11 ezer mosható, illetve 161 ezer egyszer használható szájmaszk, van 73 ezer gumikesztyű, 8 ezer fóliakesztyű, ezer védőruha, közel 30 ezer lábzsák s arcpajzsok, védősap­kák, temérdek fertőtlenítő és tisztítószer.

A közgyűléssel folytatjuk.

Székesfehérvár saját bevételei közül az iparűzésiadó-bevétel a legfontosabb. Az idei költségvetésben ebből az adónemből eredetileg 20,1 milliárd forint bevételt tervezett be az önkormányzat, még februárban fogadta el a büdzsét a közgyűlés. A teljes tervezett adóbevétel 25,8 milliárd forint volt. Mindezt nyilván keresztülhúzta a pandémia és a gazdasági krízis. A polgármester elmondta, hogy idén eddig kicsit több, mint 8 milliárd forint iparűzési adó folyt be ténylegesen a város „kasszájába”. Év végére ez legföljebb 13-14 milliárdra nőhet. A közgyűlés elé terjesztett – és elfogadott – Javaslat a gazdasági program felülvizsgálatára című dokumentumban nem is jelennek meg a makrófolyamatoktól nem függetleníthető, több évre vonatkozó új célkitűzések. Jellemzően az önkormányzat saját cégeit érintő átszervezések, összevonások tervei azonban igen, mindez a költséghatékonyság jegyében.

A további napirendi pontok közül két fejlesztéssel kapcsolatos döntés a legfontosabb.

– Mintegy 1,6 milliárd forint értékben tudunk európai uniós forrásból, a kormány által megteremtett átcsoportosítási lehetőséggel élve intézményeket, elsősorban iskola- és néhány óvodaépületet korszerűsíteni – fogalmazott Cser-Palkovics. Ez nyílászárócseréket, tető- és homlokzatfelújítást, napelemek felszerelését jelenti a Munkácsy, a Táncsics, a Hétvezér, a Vízivárosi és a Teleki Sziget utcai tagintézményében. Továbbá napelemes rendszerekre számíthat a Bory Jenő-, a Vörösmarty-, a Németh László-, a Tóvárosi, a Vasvári Pál-, az Ezredéves, a Felsővárosi, a Széna téri, a Kossuth-, az István Király, a Zentai-iskola, továbbá a Gyöngyvirág, a Maroshegyi, a Tolnai és a Hosszúsétatéri óvoda is. 2023-ra a teljes projektnek, még az elszámolási papírmunkának is készen kell lennie.

A másik komoly fejlesztést érintő döntés a Mártírok útja felújításának második ütemével kapcsolatos. Ugyebár a belvárostól távolabb eső szakaszának felújítása van soron. Lezárult a csapadékcsatorna felújítását célzó közbeszerzési eljárás, rövidesen szerződést köt a város a kivitelezővel.