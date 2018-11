A legpicibb babákért – Enyingen a koraszülött babákat ünnepelték

Hétfő délután ülte meg a koraszülöttek világnapját az enyingi pedagógiai szakszolgálat. Eszmét és tapasztalatot cserélhettek a szülők és a szakemberek, miközben minderre a gyerekek ügyet sem vetettek: vígan játszottak!

– 2013-ban alakult meg a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye, ennek egyik fő feladata a korai fejlesztés, nevelés és gondozás. Én mint intézményvezető az egyik fő hivatásomnak, küldetésemnek tekintem ezt a területet – nyilatkozott lapunknak László Péterné Krisztina, akivel az enyingi Vas Gereben Művelődési Házban találkoztunk.

Hazánkban minden tíz babából egy koraszülöttként jön a világra

Mondandóját néha egy csavarással megszakította. Történt ugyanis, hogy kezébe vett egy lila lufit. A lila szín, mint azt sokan tudják, a koraszülött babákért tevékeny mozgalom színe. Krisztina is ilyen, lila színű blúzt viselt. Nos, éppen lila lufilovat készített ottjártunkkor egy gyerkőcnek, életében a harmadikat. Ezúttal nem szakmai rendezvényre gyűltek össze a város és a járás koraszülött témában érintett szakemberei és szülői, hanem egy játékos délutánra. Amelyen grandiózus méretű torták, arcfestés, Ricsi bohóc mókás kedve, csillámtetoválás, és igen, a lila lufik röpítették magasra a jókedvet. Az estébe hajló rendezvény végén, a sötétben, ledekkel megvilágított héliumos lufikat engedtek föl a magasba.

– Évente átlagosan 20–25 három év alatti gyermeket látunk el – folytatta László Péterné. – Legtöbbjük valamilyen sérüléssel született, vagy születéskor, illetve az után történt velük valami. Nem mindannyian koraszülöttek. Kapcsolatban vagyunk a siófoki kórházzal, illetve a fehérvári és a veszprémi perinatális intenzív centrummal (PIC), most már tudják, hogy itt vagyunk. Van úgy, hogy a kórházból három-négy hetesen kikerülő babákkal a szülők egyenesen hozzánk jönnek, hozzánk küldik őket – ismertette még. (A kórházak PIC osztályain a koraszülött és a beteg újszülött babákat látják el.) – Magáról a korai fejlesztésről: szakemberhiánnyal küzdünk mindig, de azért próbáljuk megoldani az ellátást. Most is konduktor, szomatopedagógus és logopédus vesz részt a munkában – közölte az igazgató asszony.

Harmadjára szervezték meg

– Még három évvel ezelőtt sem volt annyira a köztudatban, hogy a lila zokni a koraszülöttek jelképe, pedig a statisztika szerint Magyarországon minden tíz megszületett gyermek közül egy koraszülött – vetette közbe e súlyos adatot László Péterné. – Anno szerettük volna a koraszülöttek napja apropóján összehozni a járás érintett családjait, amelyek kötődnek hozzánk, a pedagógiai szakszolgálathoz. Az idei már a harmadik esztendő, hogy megszerveztük ezt a játékos délutánt – mondta el Krisztina a lufis programról.