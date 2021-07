Egy örök probléma margójára – Avagy miért száguldoznak a kerékpárosok Fehérvár belvárosában?

Biciklizés a belvárosban – olyan neuralgikus pont, amelyről sétálónak, kerékpárosnak megvan a maga véleménye. Egy biztos: a jelenlegi helyzetben gyakran hiába a tiltás, a kerékpárosok szlalomoznak a járókelők között.

A fehérvári belvárosból, annak felújítását követően kitiltották a kerékpárosokat, mondván, a sétáló utca a gyalogosoké. Rendelet ide vagy oda, az elmúlt években mégis gyakorlatilag ugyanolyan elánnal kerekeztek végig a biciklisek a belvároson, mintha nem történt volna semmi. Pro-kontra érvek természetesen vannak, hiszen úgy fest, senkit nem hagy hidegen ez a téma. A helyzet akkor „fokozódott” igazán, amikor az elmúlt hetekben rendőrök szállították le a bicikliseket a nyeregről a belváros elején. Egy közösségi felszólalás szerint még büntettek is.

Végre legalább nem kell mindig azt figyelnem, hogy a totyogós gyerekemet el üti-e egy biciklis – fogalmazta meg véleményét egy szülő a témában, sokak hangján megszólalva. Mert hiszen tény: gyakran úgy szlalomoznak a járókelők között a biciklisek a Fő utcán, mintha rodeón lennének. Vajon tudnak a tiltásról? Vajon érzik azt, hogy a gyerekek nem tudnak kellőképpen odafigyelni rájuk? Vagy azt, hogy egyeseket megijeszthet egy mellettük elsuhanó biciklis? Aki ezt tudja, még a belváros „bejáratánál” leszáll a bicikliről, és a szabályok szerint tolja a székesfehérvári belvárosban a kerékpárt. Ám ez a ritkább. A legtöbb kerékpáros a teljes tiltott szakaszt úgy használja, mintha az kerékpáros út volna. A sétálók felszólítására pedig jellemzően nem szállnak le a bicikliről, amit persze nem tehetnek meg, ha rendőrök kérik ugyanezt.

Rendőri jelenlét

Megkérdeztük a rendőrséget, hogy mi a tapasztalatuk a Fő utcai kerékpárosok tekintetében, ezt válaszolták: „A Székesfehérvári Rendőrkapitányság munkatársai visszatérően ellenőrzik a korábban az önkormányzat által hozott rendeletben foglaltakat, ami a történelmi belvárosban gyalogos

zónák kijelölésével korlátozza a kerékpárral történő behajtást. A rendőrség munkatársai a kijelölt gyalogos zónák bejáratainál szóban tájékoztatják és figyelmeztetik a lakosságot, azon kerékpárosok számára, akik a jelzőtáblák utasításait figyelmen kívül hagyják és behajtanak a gyalogos zónák területére, közigazgatási bírság kerül kiszabásra, aminek összege fix 30 ezer forint.”

Van tehát egy városi rendelet, amit nem tartanak be és nem igazán tartatnak be – szögezte le Pásztor László, a Magyar Kerékpárosklub fehérvári csoportjának titkára, aki azt mondja, volna több megoldás – olyan is, amely a jelenleginél szigorúbb, s olyan is, ami nem korlátozza a kerékpárosokat. – Az egyik megoldás – ami egyébként nekem nem tetszik –, ha a városi rendeletre hivatkozva minden bejárathoz odatesznek valakit, aki következetesen leszállítja az embereket a bicikliről. Ha következetesen csinálják, akkor ugyanis mindenki megtanulja a helyzetet. Ám a jelenlegi „laza állapotban” alig foglalkoznak a betartatásával. Így azonban másra nem jó, csak egyfajta folyamatos feszültség fenntartására sétálók és biciklisek között. Felesleges indulatokat generál – mondja a titkár, aki szerint lenne más lehetőség is: ha azt mondják, a mai magyar KRESZ-szabályok a mérvadók, melyek szerint a gyalogosjárdán 10 kilométer per órás a megengedett sebesség.

Ötletek a megoldásra

– Léteznek eszközök, amelyek kiírják a figyelmeztetést, ha valaki gyorsan hajt, és aki gyorsabban megy, a következő helyen ki lehet őket emelni. Persze a tapasztalat azt mutatja, azt nem szabad kiírni, hogy mekkora sebességgel megy a biciklis, mert abból hecc is lehet, verseny, hogy ki a gyorsabb. Ez is egyfajta rendszer lenne. De az is megoldás, ha nem tiltunk. Pécsett például azt láttam, senkit nem érdekelt, ki megy biciklivel, nincs tiltó tábla. De lehet más megoldás is: az időszakos tiltás, vagyis például augusztusban és decemberben kitiltani a kerékpárosokat, amikor még tolva sem lehetne beengedni a bicikliket. A jelenlegi rendszer azonban nem jó, az információ is hiányos – fogalmazza meg véleményét a kerékpáros.

A táblák erdeje

Pásztor László meg is mutatja, mire gondol. – A behajtani tilos tábla mérvadó, amely szinte körbeöleli a belvárost és tiltja ki többek között a bicikliseket. Igen ám, de engedéllyel – lakók, szállítók, ideiglenes behajtásival érkezők – bemehetnek, vagyis vannak utcák, ahová a biciklisek nem, de adott esetben az autósok bemehetnek a sétálók közé – mondja, hozzátéve, hogy érdemes lenne legalább tájékoztató jelleggel plusztáblákat kitenni a kerékpárosoknak ott, ahol le kell szállni. Majd pedig megmutatja az egyetlen szabályos behajtási lehetőséget: – Egyedül a pláza felől lehet bemenni, de ott is csak az optikáig, ahol a gyalogos zóna tábla van kitéve. Eddig ülhetne jogszerűen nyeregben a biciklis.