Egy nap az illatos levendulának a kápolnásnyéki kastélyparkban

A levendula virágzása maga a nyár kezdete. Illata, bája, vibráló színe örömet hoz és nyugalmat ígér. A kápolnásnyéki Halász-kastélyban is ezért rendeztek napot e gyönyörű virág köré szervezve.

Hogy a levendula és a pavlovi csengő között van-e összefüggés, nem tudom, de az biztos, hogy amikor megérzem a „Lavandula angustifolia” illatát a levegőben, megmagyarázhatatlan nyugalom fog el. A kápolnásnyéki Halász-kastély utánozhatatlan elegáns miliőjében rendezett szombati családi levendula-napon ugyanis ez volt az első észlelés az esemény kapcsán minden résztvevőnek – gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. A levendula persze valóban a népi gyógyászat egyik kincse, Szabó Gyuri bácsi, a füvesember szerint egyenesen idegnyugtató hatású, csillapítja a heves szívdobogást, migrént, szédülést, sőt, még a melankóliára is gyógyír lehet.

Megmagyarázhatatlanul vibráló, varázslatos kékes-lilás színe is ugyanilyen hatással van az emberi lélekre – az mondják, ez a szín éteri magasságokba emel, amely átível minden nehézségen. De térjünk vissza a földre – igaz vagy sem, hatása ide vagy oda, a levendulás fröccs az egyik legjobb újféle találmány a világon. De talán ezer éve is van már annak, hogy használják sok egyébben – szappanban, édességben, kozmetikumokban, molyűzőként zsákokban, és csak úgy, csodálatos dekorációs lehetőségként minden magára valamit is adó otthonban. És tényleg, ez az apró, bódító virág valahogy valóban elvarázsolt most is mindenkit a kastély kertjében. Szárított morzsalékából készíthettünk szaténzsákot, színével festhettünk képet, alkothattunk csokrot sok egyéb gyönyörű kerti virággal összefűzve. Tehettük ezt az első igazi nyári napok egyikén, amikor még csak kezd kibomlani sok ezer, illatos történetet mesélő apró virágkezdemény. S mindezt olyan segítők és kreatív szakemberek iránymutatásával, akik a környező településekről, régióból érkeztek a kápolnásnyéki kastély levendula-napjára. Hoztak magukkal sok mindent a levendulás szörptől a lila csillámtetkón át a virágos labirintusig, hogy a legkisebbek is jól érezzék magukat.

Rodics Eszter, a kastély igazgatója számára is az volt fontos, hogy minél többen legyenek itt olyanok, akik a Velencei-tó térségéből hozzák tudásukat, értékeiket a rendezvényre. Amelyet egyébként – ahogy fogalmaztak, „hagyományteremtő szándékukban megerősödve” -, immáron második alkalommal rendeztek meg. Családias hangulat sikeredett, levendulás emlékekkel.