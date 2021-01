Egy nagy önkormányzati telket jelöltek ki Kápolnásnyéken a bölcsinek

Az idei évben óvatosabban kell bánni a költségvetéssel, mégis számos olyan terv fordult a tervezésből a megvalósítás irányába Kápolnásnyéken, amelyeknek nagyon fognak örülni a lakosok: bölcsődét szeretnének, utcát aszfaltoznak, játszóterek valósulnak meg.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– Elég váratlanul érte Kápolnásnyéket is a járvány tavaly márciusban – fogalmazott Podhorszki István, a település polgármestere, amikor arról kérdeztük, hogyan értékeli a lezárt évet.

– Visszanézve úgy érzem, nagyon jól kezeltük a helyzetet. Mindent megtettünk azért, hogy a lakosság maszkokhoz jusson, fertőtlenítettük a játszótereket, buszmegállókat, s a hivatalban is szigorú intézkedéseket hoztunk, sokan dolgoztak, dolgoznak ma is home office-ban. S szerencsére Kápolnásnyéken, ahogyan én tudom, halálozásról nem számolhatunk be a járvány kapcsán. Természetesen az óvintézkedéseket továbbra is betartjuk.

Az élet ugyan lelassult, de nem állt meg tavaly sem Kápolnásnyéken: készült egy parkoló a vasútnál, kiépült a nyugdíjasklub teraszrendszere, bizonyos utcákban járdákat építettek ki, létrejött a Kápolnásnyék–Pázmánd-kerékpárút, továbbá az óvoda légkondicionáló berendezéseket kapott. Egy 5 millió forintos kormánytámogatásnak köszönhetően pedig kültéri játszóeszközöket telepíthettek.

Az idén nagy munka következik Kápolnásnyéken: bölcsődét építenek egy 371 millió forintos állami támogatás segítségével. A közbeszerzési eljárás kiírása most következik, mondta a polgármester, hangsúlyozva, már nagy szükség van az intézményre. – Tavaly ötven baba született, s egyre több a kisgyerek – mondta. Közel 700 négyzetméteres épület a terv, amely a jelenlegi orvosi rendelő mellett épül meg, az önkormányzat telkén, s várhatóan 2022 januárjában átadják. A tervek szerint négycsoportos bölcsőde lesz, amely 48 gyermek befogadására alkalmas. – A támogatás elnyerése óta az építési költségek jelentősen megemelkedtek, így most azt várjuk, hogy a közbeszerzési eljárás során kiderüljön, milyen költségekkel számolhatunk az építkezés kapcsán. Ha hozzá kell tenni, megpróbáljuk megoldani, mert szükség van a bölcsődére – fogalmazott Podhorszki. – Szintén állami támogatásból – 5 millió forintból – bővítjük az urnahelyiséget is a temetőben az idei évben. Emellett szervezzük a Vasvári utca 400-500 méteres szakaszának aszfaltozását. Ezt is régóta tervezzük, de amíg a csatorna- és a vízrendszer nem épült ki, addig nem álltunk neki. De ezen már túl vagyunk, így elindulhat az aszfaltozás.

Egy felnőtteknek való fitnesz játszóteret is építenek Kápolnásnyéken, amely mellé gyermekjátszóteret terveznek. Ez utóbbi önkormányzati forrásból valósul majd meg. Kápolnásnyék vége és Velence eleje a kijelölt terület a Katona János utcánál, önkormányzati telken.

– Óvatosan kell gondolkodni az idén a fejlesztésekről, tekintve, hogy nem lehet még tudni, mit hoz a járványhelyzet, továbbá számos területen kell számolnunk azzal, hogy kevesebb bevétel érkezik az önkormányzati büdzsébe. A gépjárműadó- és az iparűzésiadó-bevételek csökkenése miatt közel 100 millió forint mínusszal számolunk 2021-ben a költségvetésben. Amit azonban tervezünk, arra megvan a keret, csupán dolgozni kell velük – nem is keveset.