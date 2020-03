Egy modern bölcsőde épülhet egymilliárdból Maroshegyen

Néhány éven belül egy uniós projektnek köszönhetően Maroshegyen is megkezdheti működését egy új, minden igényt kielégítő bölcsőde. Valamivel több mint egymilliárd forintból épülhet meg 2022 decemberéig.

Az említett városrész jelentősen felértékelődött az elmúlt években. Jelenleg is számos utcában épülnek családi és társasházak egyaránt, emellett sok fiatal, kisgyermekes család választ otthont ezen a környéken. Ez a folyamat is előidézte a bölcsőde létrehozásának, működtetésének igényét. Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán jelentette be a jó hírt: a város 1,15 milliárd forintot kap bölcsődei férőhely kialakítására Maroshegyen. Az intézmény európai uniós forrás segítségével jöhet létre. Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatása szerint, a kézhez kapott támogatási okiratban foglaltaknak megfelelően, a projekt tervezési szakaszának előkészületeit már el kell kezdeni, ennek határideje 2020. december 31. Eddig az időpontig a tervek szerint elkészülnek az engedélyek és a kivitelezési terv dokumentációi is.

Az új épület a kor szakmai, szolgáltatási, építészeti és energiahatékonysági kívánalmainak is minden tekintetben megfelel majd. A projekt az épület megvalósítása mellett tartalmazza az üzemeltetéshez és a nevelési-gondozási feladatok ellátásához szükséges eszközök, például kerti és beltéri bútorok, játszóeszközök, bútorzatok, tálalóeszközök beszerzését is. Ennek köszönhetően a legkisebbek is egy innovatív, 21. századi, biztonságos környezetben tölthetik napjaikat. A létesítmény földrajzi elhelyezkedéséről lapunkat Brájer Éva, a körzet önkormányzati képviselője tájékoztatta: – Az Úrhidai út mellett van egy terület, ami az úgynevezett Harmatosvölgy beruházás része volt. Az út bal oldalán található terület egy része visszakerült az önkormányzat tulajdonába. Ez egy nagyon szép, kompakt környezet, így itt épülhet fel a bölcsőde – tájékoztatott Maroshegy önkormányzati képviselője. A fejlesztési elképzelés szerint az új bölcsőde létesítésével 56 darab férőhelyet alakítanak ki, így négy 14 fős csoport veheti birtokba az új, modern épületet. A projekt fizikai zárásának várható dátuma: 2022. december 31.