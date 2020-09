Egy lerobbant autó tanulságos története

Ki aggódna az autó miatt, ha egy két és fél éves, amúgy nullkilométeresen vásárolt, garanciális kocsival indulna külföldi családi nyaralásra és az járműre ráadásul érvényes, egész Európára kiterjedő assistance szolgáltatás van? Sőt, „biztos, ami ziher” alapon utasbiztosítást is kötöttek?

Nem tippelnék arányszámra, de gondolom, nem sokan. Pedig pont így járt pórul egy kétgyermekes fehérvári család Horvátországban.

– Szinte minden évben elutazunk az Adriára, így az idén is ezt tettük. Meg sem fordult a fejünkben, hogy gond adódhat a kocsival, hiszen egy két és fél éves, mindössze 50 ezer kilométert futott autóról beszélünk. A kifelé úton nem is akadt semmi gond – kezdte a történetet László, aki családjával az egyik esős napon úgy döntött, megnézi a tőlük durván 50 kilométerre lévő Split városát. Ott kezdődtek a gondok, amit az egymás után kivillanó motordiagnosztikai lámpák jeleztek a műszerfalon, ám a családapa arra gondolt, az akkumulátorral lehet gond. Splitből, ha lassan is, még hazajutottak, de a kocsi egyértelműen sokat vesztett a teljesítményéből. Este felhívták a távol-keleti márkájú autó assistance szolgálatát, hogy segítséget kérjenek.

– Nagyon készségesek voltak, azonnal bemérték az autó tartózkodási helyét és másnap csereautót is küldtek, autónkat pedig trélerrel elszállították egy spliti márkaszervizbe. A következő nap a szerviz telefonon közölte, nagy a baj, nincs kompresszió az egyik motorhengerben – folytatta a történetet László, aki még ekkor sem esett kétségbe, hiszen, ha motorhibáról is van szó, nincs baj, mert garanciális a gépjármű. A feketeleves akkor jött, amikor a szervizkönyvből kiderült, az egyik korábbi olajcserét nem a márka szakszervizében végeztette. Mindezt tovább tetézte, hogy egy másik olajcsere alkalmával László vitte a márkaszervizbe az általa vásárolt olajat, amit ott minden további nélkül beletöltöttek az autóba. Ezt a tényt fel is jegyezték a szervizkönyvbe, csak az olaj fajtáját nem rögzítették. Erről aztán a Horvátországban előállt motorhiba után az assistance- nál számlát szerettek volna látni, hogy így bizonyítsa László, annak idején megfelelő olajat vitt. Na de ki őriz meg egy olajszámlát egy évig?

– Ez a két olajcserés történet elég volt ahhoz, hogy máris kétségbe vonják a saját felelősségüket, szerintük ugyanis kenési hiba okozta a motor hibáját. Az eset első nagy tanulsága tehát: kerüljön bármibe, de garanciális autót nem szabad független szervizbe vinni olajcserére, hiába van erre elméleti lehetőség! Az is nagy kérdés, hogy a márkaszerviz a hiba valódi okát közli-e a hozzá nem értő tulajdonossal, vagy inkább úgy alakítják, hogy kibújhassanak a garanciális javítás alól? Esetünkben: tényleg kenési hiba miatt ment tönkre a motor? – tette fel a kérdést László.

Az assistance végül a két említett olajcserére hivatkozva elengedte a család kezét, akik válaszút elé kerültek: vagy megcsináltatják, vagy javítatlanul hazaszállíttatják a kocsit. Természetesen a saját költségükön. Ekkor jött a mentő ötlet: használják ki az utasbiztosítás adta lehetőségeket a probléma megoldására! Igen ám, de mint kiderült, a biztosító csak akkor vállalja az autó hazaszállíttatását, ha az általa kiválasztott szerviz igazolja, hogy az valóban üzemképtelen. A tönkrement autó viszont egy spliti márkaszervizben állt, ahová még a segélyszolgálat vitte be. A kör bezárult. Csak a család leleményességén és határozottságán, no meg persze angolnyelv-tudásán múlt, hogy végül hazajutottak és a szállítás költségét a biztosító vállalta.

– Az már csak hab volt a tortán, hogy a spliti szerviz – akik hozzá sem nyúltak a motorhoz – mintegy 120 ezer forintnak megfelelő összeget akart kérni az autó átvizsgálásáért és tárolásáért, amikor a kocsiért mentünk. Annyiban happy end a történet, hogy végül egy itthoni szakszervizben kicserélték a motort, bár az assistance szolgálat szerint hálás lehetek, hogy ezt méltányosságból, garanciában megtették. Hozzáfűzték: nem találják indokoltnak, hogy bármilyen egyéb költséget átvállaljanak, mivel a spliti szerviz biztosan megjavította volna az autót, ezért szerintük indokolatlan volt a hazaszállítás – zárta a sok szempontból tanulságos történetet László.

Utóhang: az új motor néhány nap múlva, a splitihez hasonló tüneteket produkálva megállt. Következtetés: mégsem kenési probléma okozta a bajt. Kérdés: a kedves ügyfél csak addig kedves és fontos, amíg kihajt a márkakereskedésből az újonnan vásárolt gépjárművel? És még egy: két év után hogyan lehet elállni a szerződéstől és visszavinni a garanciális, ámde hibás autót?