Egy lépéssel közelebb a régi álomhoz: tájházat hoznak létre Száron

„Végre megérkezett a várva várt hír! Megnyertük a Magyar falu programban az elhagyott ingatlan közcélú megvétele pályázatot. Ennek a támogatásnak köszönhetően valóra válhat egy újabb, sok évtizedes álmunk! Lesz tájházunk!”

Így kommentálta közösségi oldalán a jó hírt Németh Norbert polgármester, aki szerint mintegy 30 éves álma válhat valóra a falunak azzal, hogy a német kultúra és hagyományok őrzésére tájházat hoznak létre. Az intézmény otthona lehetne a nemzetiségi tánccsoport, a dalkör és más civil szervezetek programjainak.

– A falu közepén álló egyetlen műemléki házat szeretnénk megvásárolni. A tulajdonosokkal már évek óta folynak az egyeztetések. Most úgy néz ki, részben annak az 5 millió forintnak a segítségével, amit a programban nyertünk, lesz lehetőségünk megvásárolni az ingatlant, amelynek teljes ára egyébként 24 millió forint – mondta Németh, aki igyekszik a hiányzó összeget is összeszedni. A másik jó hír, hogy a félbehagyott új, Marosi György utcában, ahol eddig öt ház épült fel, és másik hat telket értékesítettek, most lehetőség nyílik további tíz építési telek kialakítására. A programban 10 millió forintot nyert a település a telkek víz- és szennyvízhálózatának kiépítésére. Természetesen az önkormányzat pályázni kíván majd az út- és a felszíni csapadékvíz-elvezetés megépítésére is.

– Nagy szükség van az új utcában ezekre az építési telkekre, mivel sajnos nincsenek máshol eladható építési telkeink – mondta a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy a faluban egyébként mintegy 150 eladásra váró építési telek van, ám ezek magánkézben vannak, és egyelőre úgy tűnik, nem történik velük semmi. Mindezek miatt az önkormányzat nem tud új utcát nyitni, és félő, hogy a szári fiatalok máshol telepednek le, pedig szívesen maradnának helyben, ha lenne erre lehetőségük.