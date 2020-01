Egy kis könyvtár, nagy eredményekkel

Gajdó Ágnes neve lapunkban többnyire cikkek végén szerepel, szerzőként. Most azonban őt, s az általa vezetett könyvtárat mutatjuk be.

A Ráckeresztúr Könyvtári, Információs és Közösségi Hely a főút mentén, egy kanyarban bújik meg, s többszöri bezárás, költözés után 2013-ban nyílt meg újra. Vezetője 2015 óta Gajdó Ágnes, aki magyar szakos középiskolai tanári, valamint kommunikációs szakember végzettséggel büszkélkedhet. Korábban dolgozott korrektorként az Élet és Irodalomnál, valamint az Új Embernél, de rendszeresen publikál irodalmi lapokban is. A Ráckeresztúri Hírmondót 2013 szeptembere óta szerkeszti, tördeli, ír és fotóz is a lapba, s ez teszi ki ideje jó részét – a könyvtári munka mellett. Továbbá tagja a Rác­keresztúri Települési Értéktár Bizottságnak, amelyben javaslatokat tesz, kutatásokat végez, bővíti az értékek tárát.

Ágnes számára a legfontosabb talán az írás, viszont mivel szereti a gyerekeket, illetve szívesen működik közre az értékmegőrzésben és -átadásban, ezért a könyvtári munkát is nagy elköteleződéssel, felelősséggel végzi. Itt a rendezvények szervezésében kiélheti kreativitását – volt már náluk tudományos kvíz éppúgy, mint játékos kincskeresés vagy kézműves foglalkozás, s ez a jövőben is így lesz – mesélte. Igyekezetét az olvasók, a látogatók is meghálálják: a diákok például nemrég reklámfilmet forgattak a könyvtárról. A hangulat, a személyes visszajelzések mellett azonban komoly szakmai eredmények is felsorolhatók: az aktív felhasználók száma a 2017-es 160-ról 2019-ben 201-re nőtt, tavaly 55 új beiratkozójuk volt. A rendezvények száma is jól alakult: 2017-ben 21-et, 2019-ben már 28-at szerveztek. A bibliotékában mintegy hatezer kölcsönözhető dokumentum áll a látogatók rendelkezésére, de a könyvállomány nagylelkű felajánlások, valamint a KSZR (Könyvtár­ellátási Szolgáltató Rendszer) révén folyamatosan bővül. A minőségi munkát KSZR-díjjal is elismerték. A könyvtár vezetője tartott már előadást helyismereti konferencián, az OSZK-ban, ami azt jelzi, hogy Budapesten és Székesfehérváron is felfigyeltek a könyvtárra, amelyet az önkormányzat is támogat.