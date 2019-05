Egy jó udvar képességeket is fejleszt – Négy óvoda újul meg a KÉPES programban

Balesetveszélyes mászókák, szétnyűtt játékok és sérülésveszélyt jelentő talaj – a ti időtök lejárt!

Ha a vállalati szféra és az önkormányzat képviselői összefognak, abból maradandó értékteremtés lesz, immár 2013 óta. Az összefogásnak neve is van, ez a Közösségi Értékteremtő Program, a KÉPES kezdeményezés. A program keretében tavaly – a vizesblokkok felújítását követően – az intézményeken kívülre, az udvarokra irányult a figyelem. Így 2018-ban a Tolnai Utcai Óvoda, a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda és a Felsővárosi Óvoda kültere újult meg. Bár a „tetthely” továbbra is az udvar marad, az új év új kedvezményezetteket jelent, amelyről egy sajtótájékoztatón számoltak be.

Idén négy kedvezményezettje van a programnak: a Ligetsori Óvoda Palotavárosi Tagóvodája (intézményvezető: Vajda Györgyi), a Napsugár Óvoda Nefelejcs Utcai Tagóvodája (intézményvezető: Mályi Lilla), a Rákóczi Utcai Óvoda (intézményvezető: Simonné Juhász Ágnes), illetve a Szárazréti Óvoda (intézményvezető: Vértes Mónika).

– Ezek a beruházások a gyermekeknek készülnek – fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester, akinek állítását Bozai István, a felújítási munkálatokat végző Városgondnokság ügyvezetője támasztotta alá. Eszerint ugyanis a négy óvoda udvara csaknem negyven millió forintból újul meg; a szerződést már aláírták, az új játékok nagy részét megrendelték.

Egységesen elmondható: a már meglévő játékokat mindenütt szabványosítják, újakat telepítenek, valamint védő gumiburkolat elhelyezése is a tervek között szerepel. A Palotavárosi óvodában június elején kezdődnek a munkálatok: a tárolót felújítják, térköveznek és párakaput helyeznek el. Szárazréten július elején indul a felújítás, amely homokozófedést és gyöngykavics-terítést is magában foglal. A Nefelejcsbe ezzel párhuzamosan, július közepén érkeznek a szakemberek: a meglévő padokat szabványosítják, a homokozót bővítik és kis asztalokat, padokat helyeznek el a területen. Legkésőbb a Rákócziban kezdődnek a munkálatok: augusztus elejétől többek között szabadtéri rajztáblákat helyeznek ki és egy műfüves kis futballpályát is terveznek ide. A munkákkal várhatóan augusztus végére végeznek a felelősök, hogy a következő nevelési tanév zökkenőmentesen kezdődhessen.

– Az udvar mint helyszín nem csak az óvodások levegőztetése miatt fontos: az igazán jó udvari játékok a nevelési-oktatási feladatokhoz is kapcsolódnak. Az ovisok tavasztól őszig, vagyis több hónapon át a szabadban tartózkodnak, ez idő alatt pedig nem mindegy, milyen eszközöket használnak – világított rá a fejlesztések fontosságára Mányi Lilla igazgató. Hozzátette: a környezeti fenntarthatóságról is itt tanulhatnak első kézből a gyermekek, megismerve az őket körülvevő állatokat, növényeket.

A programban jelenleg 26 székesfehérvári és város környéki vállalat, vállalkozás vesz részt, a cégek több mint 16 millió forinttal támogatják a felújításokat. Mint elhangzott: Székesfehérvár önkormányzata ezt az összeget megduplázza, és a Városgondnokság által elvégzett kivitelezés munkadíját is az önkormányzat finanszírozza. A KÉPES-felújítások 2020-tól az általános iskolákban folytatódnak.