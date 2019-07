Egy igazi összkomfortos falu Pátka

A falu azon települések sorába tartozik, amelyek az elmúlt bő két évtizedben hatalmasat léptek előre. Aki ma Pátkán telket vásárol, az olyan komfortos körülmények közé építhet házat magának, amely eléri a városi színvonalat.

– A fejlesztések sorában az egyik utolsó, hatalmas lépés az ivóvíz minőségének javítása volt, nálunk is arzénmentesítést kellett végezni. Ennek okán a település komplett vízhálózatát újra kellett gondolni. A megoldást pedig egy távvezeték megépítése jelentette, ami már elkészült, ám ennek az egész folyamatnak az előkészítésére, a beruházásra és a kivitelezésre ráment az egész ciklus. Viszont mivel a belső hálózati rekonstrukciók is elkészültek, és várhatóan a következő egy hónapban a belső irányítástechnológia is elkészül, hamarosan át tudunk állni az új vízellátási rendszerre – válaszolt Nagy Dániel polgármester arra a kérdésre, hogy mi volt ennek a kormányzati ciklusnak a legnagyobb feladata a településen. Ezzel pont kerülhet egy 2001 óta húzódó kérdésre. Ám Pátkán is több száz millió forintot vitt el ez a beruházás, ami miatt a kisebb léptékű ügyeket félre kellett tenni. A másik nagy feladat a 2013-ban elkészült szennyvízberuházás működtetése volt, amelynek keretében a település jelentős része rákötött a rendszerre.

Ezt a polgármester sikerként könyveli el. Megemlítette még a közvilágítás LED-izzókkal történt korszerűsítését. Ezek mellett olyan, a lakosság számára legalább ennyire fontos, ha nem is ennyire nagy léptékű fejlesztések is történtek, mint a szélessávú internethálózat kiépítése. Pátkán már elkészült a gerinchálózat, most a többi településre várnak, hogy üzembe is tudják helyezni a rendszert. Emellett folyik a művelődési ház felújítása és az óvoda korszerűsítése, az orvosi rendelő nyílászáróit pedig tavaly cserélték ki. Nagy Dániel szerint szép, kerek munkát hagy maga mögött az ősszel leköszönő testület.

– Ami nekünk továbbra is fájó pont, hogy a közutak fejlesztésére kevés a forrás, ezt márpedig saját erőből nem tudjuk finanszírozni, hiszen hatalmas összegekbe kerül. A belterületi útjainkról ráadásul kiderült, hogy a legtöbbnek nincs alapja, így nemcsak a burkolatot kellene cserélni, de konkrétan teljesen új utakat kellene építenünk – panaszolta a polgármester, aki azt is elárulta, hogy a másik nagy fájdalmuk, hogy továbbra sem tudnak kitörni a zsákfalu létből, mert erre sem találnak forrást. Pedig az elképzelés meglenne egy Zámoly vagy Csákvár felé vezető útra. Ezek amúgy létező földutak, amelyeket korábban használtak. Ahogy Nagy Dániel fogalmazott, Pátka csak azóta zsákfalu, amióta az emberek a szekérről gépkocsiba ültek át. Ha sikerülne valamelyiket létrehozni – akár csak kerékpárút formájában –, az sokat lendítene a turisztikai forgalmon is: Pátka kiváló állomása lehetne egy Velencei-tó–Vértes folyosónak. Ám úgy tűnik, ez egyelőre a nagy álom kategóriába esik.