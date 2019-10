Egy hét van hátra, hogy összegyűljön az összeg Levente gyógyulására

Alig egy hét maradt arra, hogy a lapunkban már bemutatott enyingi kisfiú, Hosszú Levente gyógykezelésére összegyűljön a szükséges 700 millió forintos összeg.

Mindenki reménykedik az utolsó pillanatig

Az összefogás, ahogyan az első, köztudatba került, hasonló sorsú kisgyermeknél, Zenténél megfigyelhető volt, most is páratlan. Mégsem elég: az adakozási kedv valamelyest csökkent, így a hatalmas pénzösszegből egyelőre alig 250 millió forint (vagyis az elérni kívánt cél egyharmada) gyűlt össze. A megmozdulás országos, sőt, nemzeteken átívelő: a forintok mellett már eurók és fontok is érkeztek az enyingi SMA-beteg kisgyermeket támogatandó. Szombathelytől Kaposváron és Ladánybenén át Nagyszénásig egymást érik a jótékonysági rendezvények. Persze a Fejér megyeiek sem tétlenkednek: az utóbbi események között csak Móron nemrég több mint 1,3 millió forintot gyűjtöttek össze a ‒ szó szerint ‒ megmozdulók, de október 23-án Székesfehérváron is Leventéért pörgött az óriáskerék. Emellett a megyeszékhely több kávézója is csatlakozott a Hívd meg Levit egy „kávéra” akcióhoz, melynek lényege, hogy bármely, az üzletben megvásárolt kávé ára a családhoz kerül. A dunaújvárosi Bojtor Veronikától megtudtuk: országszerte összesen negyven kutyakozmetikus vállalta, hogy az egyik októberi hétvége egész napi bevételét (borravalóval, adományokkal együtt) egy SMA-beteg gyermeknek adományozza. Mivel Zente már célba ért, a többség végül Levit választotta.

Az adózás miatt többeket eltántorít a bankszámlára utalás, azonban a kisfiú édesanyja, Szamler Viktória megnyugtatott: az alapítványi számlára befolyt összeg után nekik nem kell adózniuk, a cégeknek pedig év végéig ki tudják állítani a szükséges adóigazolást. Aki ennek ellenére mégis inkább egy rendezvény résztvevőjeként segítene, e hét végén is számtalan program közül válogathat. A teljesség igénye nélkül: szombaton, vagyis ma 9 órától süteményvásárt tartanak a lajoskomáromi gyógyszertár udvarán, valamint 10 órától a kislángi tájház udvarán. Vasárnap a 13.30 órakor Dégen kezdődő Dég SE‒Lajoskomárom II mérkőzés teljes bevételét (jegy, adomány, büfé) ajánlják fel a szervezők Levente gyógyulására.

Az Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány számlaszáma: 10402221-50526856-49831002. Mert vannak még csodák!