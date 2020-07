Egy hét leforgása alatt két alkalommal is telepített halat a Velencei-tóba a vízhasznosító szervezet

– Nyári meleg jellemezte az esztendő 28. hetét, s ennek megfelelően aztán a horgászok többsége inkább a kora reggeli, illetve a késő délutáni, esti időszakot részesítette előnyben. A felmelegedett vízben a keszegfélék és a pontyok is elég jól ettek, így a parton maguknak helyet kereső és a csónakos horgászok egyaránt remekül szórakozhattak – összegzett lapunknak Bozai Zsolt, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségének halőri csoportvezetője.

A szervezethez sok szép amufogásról is érkezett információ, ezek alapján jellemzően 10 kilogramm feletti példányokat sikerült zsákmányolniuk a horgászoknak. A ragadozó halak azonban sokkal mérsékeltebb érdeklődést mutattak a felkínált csalik iránt, mint az előző hetekben, de így is több balin és süllő került a horgokra. Rendkívül kedvező hír, hogy a 28. héten két alkalommal is telepített pontyot a vízhasznosító Magyar Országos Horgász Szövetség. A hét elején 500 ezer darab előnevelt pontyot helyeztek el a tó növényben dúsabb szakaszain, a hét közepén pedig mintegy 60 mázsa háromnyaras, azonnal kifogható állománnyal gyarapodott ismét a Velencei-tó. Az előnevelt állomány lassan növekvő velencei-tavi vadpontyból, közismert nevén kosfejű pontyból áll. A cél az, hogy minél több éljen ebből a fajtától a tóban.